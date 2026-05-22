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كأس العالم
team-logoالأرجنتين
أروهيد
team-logoالجزائر
شاهد على beIN SPORTS CONNECT

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أين يمكن مشاهدة الأرجنتين في كأس العالم 2026 اليوم؟ قنوات التلفزيون والبث المباشر عبر الإنترنت

القنوات الناقلة
كأس العالم
الأرجنتين

اعرف أين يمكنك مشاهدة المباراة حيثما كنت. مرّر لأسفل للاطلاع على البث العالمي!

لمشاهدة المباريات خارج بلد البث الأصلي، يمكنك تجاوز القيود الجغرافية باستخدام شبكة افتراضية خاصة، مثل ExpressVPN.

كيف أستخدم VPN؟

1. اشترك في خدمة موثوقة مثل ExpressVPN، NordVPN أو Surfshark وثبّت التطبيق على جهازك.

2. اتصل بخادم موجود في البلد الذي توجد فيه منصة البث المفضلة لديك.

3. سجّل الدخول وشاهد. اعثر على البث المباشر، واضغط تشغيل.

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بث سلس بدون تعقيدات مع اتصالات سريعة وغير منقطعة

سهل الاستخدام، يدعم حتى 6 أجهزة للبث المباشر، وفعّال بشكل خاص على الأجهزة المحمولة

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أشياء يجب وضعها في الاعتبار:

1. تخطَّ شبكات VPN المجانية. فهي تفتقر إلى السرعة وقدرات إلغاء الحظر اللازمة للرياضة المباشرة.

2. إذا كنت تستخدم جهاز كمبيوتر، فافتح متصفحًا "متخفيًا" أو "خاصًا" حتى لا يتمكن موقع البث من قراءة ملفات تعريف الارتباط القديمة لديك.

3. تجاوز الحظر الجغرافي ينتهك شروط الخدمة لبعض منصات البث.

في الأرجنتين، ستُبث المباراة على Telefe، TV Pública، و TyC Sports. هذه القنوات متاحة عبر الشبكات الأرضية القياسية ومزودي الكابل الرقمي في جميع أنحاء البلاد. وفي الوقت نفسه، في الجزائر، ENTV (المؤسسة العمومية للتلفزيون) هي هيئة البث العامة الرسمية. ستُعرض المباراة مباشرة على شبكتها الأرضية، وكذلك عبر القنوات المميزة والمنصات الرقمية لـ beIN Sports.

ما هي مباراة الأرجنتين التالية في كأس العالم FIFA 2026؟

ستُقام مباراة دور المجموعات الافتتاحية للأرجنتين في كأس العالم FIFA 2026 والتي تضم الأرجنتين ضد الجزائر في ملعب أروهيد الشهير. وبما أن هذه هي المباراة الافتتاحية للبطولة لحامل اللقب وتضم دولتين شديدتي التنافس، فستكون متاحة على نطاق واسع على كل من المنصات المجانية والقنوات المميزة.

التفاصيل

المعلومات

الخصم

الجزائر

التاريخ

الثلاثاء، 16 يونيو 2026

وقت انطلاق المباراة

8:00 مساءً (بالتوقيت المحلي) / 2:00 صباحًا (بتوقيت BST، 17 يونيو)

الملعب

ملعب أروهيد (ملعب كانساس سيتي)

المدينة

كانساس سيتي، ميزوري، الولايات المتحدة الأمريكية

الناقلون العالميون لكأس العالم FIFA 2026

🌍 البلد / المنطقة

📺 الجهة الناقلة

🇦🇫 أفغانستان

ATN

🇦🇱 ألبانيا

TV Klan

🇩🇿 الجزائر

beIN SPORTS Connect

🇦🇩 أندورا

TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+

🇦🇷 الأرجنتين

Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+

🇦🇺 أستراليا

SBS | SBS On Demand

🇦🇹 النمسا

ORF eins | ORF ON

🇧🇪 بلجيكا

La Une | Proximus Pickx | RTBF Auvio Direct | Sporza

🇧🇴 بوليفيا

Red Uno | Unitel | Tigo Sports Bolivia | Disney+ Premium Chile | Entel TV

🇧🇦 البوسنة والهرسك

Arena Sport

🇧🇷 البرازيل

SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play

🇧🇬 بلغاريا

BNT

🇨🇦 كندا

TSN+ | TSN1 | CTV | تطبيق RDS | تطبيق CTV | Crave

🇨🇱 تشيلي

Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇨🇴 كولومبيا

كاراكول تي في | تلفزيون RCN | DIRECTV Sports كولومبيا | DGO | ديبورتيس RCN مباشر | كاراكول بلاي | ditu | راديو كولومبيا الوطني | Paramount+

🇨🇷 كوستاريكا

تيليتيكا القناة 7 | أزتيكا ديبورتيس مباشر | TDMAX | FOX

🇭🇷 كرواتيا

HRTi

🇨🇾 قبرص

سيغما تي في

🇨🇿 تشيكيا

ČT Sport | OnePlay

🇩🇰 الدنمارك

TV2 الدنمارك | TV2 بلاي الدنمارك

🇪🇨 الإكوادور

DIRECTV Sports الإكوادور | DGO | تيليأمازوناس | Paramount+

🇸🇻 السلفادور

القناة 4 السلفادور | أزتيكا ديبورتيس مباشر | تيغو سبورتس السلفادور | FOX

🇪🇪 إستونيا

Go3 Extra Sports Estonia

🇫🇯 فيجي

FBC Sports

🇫🇮 فنلندا

MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo

🇫🇷 فرنسا

M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL

🇩🇪 ألمانيا

ZDF | MagentaTV

🇬🇹 غواتيمالا

TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX

🇭🇳 هندوراس

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX

🇭🇰 هونغ كونغ

ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports

🇮🇩 إندونيسيا

TVRI | Vidio | TVRI Sport

🇮🇷 إيران

beIN SPORTS Connect

🇮🇪 أيرلندا

RTÉ

🇮🇹 إيطاليا

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇯🇵 اليابان

DAZN Japan

🇽🇰 كوسوفو

RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom

🇲🇴 ماكاو

ViuTV

🇲🇺 موريشيوس

تطبيق نيو وورلد سبورت

🇲🇽 المكسيك

Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN En Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX Mexico

🌎 الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

beIN SPORTS CONNECT

🇳🇵 نيبال

Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV

🇳🇱 هولندا

NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Netherlands

🇳🇿 نيوزيلندا

TVNZ 1 | TVNZ+

🇳🇮 نيكاراغوا

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX

🇳🇴 النرويج

TV 2 Direkte | TV 2 Play

🇵🇦 بنما

RPC | TVN Panama | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panama | FOX

🇵🇪 بيرو

DIRECTV Sports Peru | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇵🇹 البرتغال

Sport TV

🇷🇴 رومانيا

Antena 1 | Antena Play

🇸🇲 سان مارينو

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇸🇬 سنغافورة

Singtel TV GO | meWATCH

🇿🇦 جنوب أفريقيا

SABC 3 | SABC Plus | تطبيق Sporty TV

🇪🇸 إسبانيا

DAZN إسبانيا | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV إسبانيا

🇸🇪 السويد

TV4 السويد | TV4 Play

🇨🇭 سويسرا

RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV

🇹🇷 تركيا

tabii

🇬🇧 المملكة المتحدة

ITV 1 المملكة المتحدة | ITVX | STV اسكتلندا | STV Player

🇺🇸 الولايات المتحدة

شبكة FOX | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | تطبيق FOX Sports | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio

🇺🇾 أوروغواي

DIRECTV Sports Uruguay | DGO | Canal 5 Uruguay | Paramount+

🇺🇿 أوزبكستان

Zo'r TV

🇻🇪 فنزويلا

DIRECTV Sports Venezuela | DGO | inter

🇻🇳 فيتنام

VTV 3 | VTV Go

ما هي الجهة الناقلة التي تعرض كأس العالم لكرة القدم من الفيفا في الأرجنتين؟ 

يمكن للمشجعين الذين يتطلعون لمتابعة كل لحظة من مشوار الأرجنتين في كأس العالم، المتابعة عبر Telefe وTV Pública وTyC Sports وDSports.

أفضل شبكات VPN والبثوث المجانية لمشاهدة الأرجنتين في كأس العالم 2026 من الفيفا

لمشاهدة منتخب الأرجنتين الوطني، فأنت تريد أساسًا "افتراضيًا" نقل موقعك إلى بلد يقدّم بثًا مجانيًا أو مفضّلًا. إليك كيفية القيام بذلك:

  1. اختر VPN عالي السرعة: تشمل أبرز التوصيات لعام 2026 ExpressVPN وNordVPN وSurfshark
  2. ثبّت التطبيق: قم بتنزيل برنامج الـVPN على جهازك (حاسوب محمول، هاتف، أو تلفاز ذكي)
  3. اتصل بخادم استراتيجي
  4. افتح خدمة البث: انتقل إلى موقع الجهة الناقلة أو التطبيق.
  5. ابدأ المباراة: ابحث عن "FIFA World Cup" واستمتع بمباراة الأرجنتين مباشرة!

خيار المسافر: البث باستخدام Saily eSIM

Saily هي خدمة eSIM للسفر (تم تطويرها بواسطة الخبراء في Nord Security) تتيح لك تنزيل خطة بيانات رقمية مباشرة إلى هاتفك. وهي مفيدة بشكل خاص لكأس العالم 2026 لأنها تضمن أن لديك عرض النطاق الترددي عالي السرعة المطلوب لبث مباشر بدقة 4K أو HD دون تأخير.

  1. قم بتنزيل التطبيق: احصل على تطبيق Saily من App Store أو Google Play.
  2. اختر خطتك: حدد البلد الذي تتواجد فيه (مثل الولايات المتحدة للبطولة) واختر باقة بيانات. للبث المكثف لمباريات مدتها 90 دقيقة، يُوصى بخطة 10GB أو 20GB.
  3. ثبّت eSIM: اتبع دليل التثبيت بنقرة واحدة داخل التطبيق. لا حاجة إلى بطاقة SIM فعلية أو "مشبك ورق".
  4. فعّل & قم بالبث: بمجرد أن تهبط أو تحتاج إلى بيانات، فعّل الخطة. يمكنك بعد ذلك فتح تطبيق البث ومشاهدة المباراة باستخدام اتصال جوال مخصص عالي السرعة.

إن متابعة أبطال العالم الحاليين مباشرة توفر عرضًا رائعًا لتقنيات كرة القدم النخبوية والانسجام النخبوي للفريق. بالنسبة للمشجعين الذين يستمتعون بتحليل الاتجاهات الدولية ووضع رهانات رياضية مدروسة، فإن اختيار وجهة مميزة يعد أولوية قصوى. اقضِ بضع لحظات في قراءة دليلنا المفصل حول أفضل مواقع المراهنات في الهند لتأمين أرصدة ترويجية عالية القيمة.