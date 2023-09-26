أين هو؟ ميسي ترك "أحد أفراد عائلته" في برشلونة ويفتقده بأمريكا!

الأرجنتيني لم يستطع أخذ كل شيء..

يفتقد الأرجنتيني ليونيل ميسي وأسرته أحد أهم أفراد المنزل، وأصدقائه على مدار سنوات، وهو الكلب "هالك" الذي لطالما كان صديق عائلة ميسي في برشلونة.

يمكث هالك مع ميسي منذ عام 2016 في منزل ميسي في برشلونة، لكن لم يستطع أن يذهب به إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

برنامج "أولجا" أشار إلى أن ميسي سئل عن مكان "هالك" حين كان هناك تقرير يذاع من منزله، فأجابهم بأنه غير موجود الآن وإنه في برشلونة.

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وأبدى الأرجنتيني السبب بأنه "كبر بعض الشيء" ويحتاج لرعاية مختلفة ولا يبدو السفر بالنسبة للكلب صاحب الـ 110 كيلوجرامات أمرًا محبذًا.

يذكر أن ميسي في 2016 حين جلب "هالك" لأول مرة، قدمه للعالم عبر إنستجرام مع عبارة: "فرد جديد من العائلة، شكرًا، الحب على هذه الهدية الجميلة".