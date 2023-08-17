أين فينيسيوس وصلاح؟ اختيارات أفضل لاعب في أوروبا 2023 تثير الجدل!

هل هناك تحيز ضد ريال مدريد؟

مفاجآت غريبة شهدتها قوائم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في جوائز الأفضل داخل القارة الأوروبية، والأهم في اختيارات قوائم أفضل اللاعبين.

أعلن "يويفا" قائمته القصيرة لأفضل 3 لاعبين الذين سيتم اختيار أحدهم ليكون أفضل لاعب في أوروبا 2023، وجاءت الاختيارات على كل من ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان السابق وإنتر ميامي الحالي، ونجمي مانشستر سيتي إرلينج هالاند وكيفين دي بروينه.

أبرز الغيابات ربما تمثلت في فينيسيوس جونيور، البرازيلي الذي قدم مستوى رائعًا مع ريال مدريد، بل إنه غاب عن القائمة الأطول المكونة من 11 لاعبًا والتي ضمت بالترتيب كلًا من إلكاي جوندوجان، ورودري، وكيليان مبابي، ولوكا مودريتش، ومارسيلو بروزوفيتش، وديكلان رايس، وأليكسيس ماك أليستر، وخيسوس نافاس، والذين حصلوا على نسب التصويت الأكبر.

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كذلك لم يكن متوقعًا أن يغيب المصري محمد صلاح عن كل القوائم وهو الذي قدم موسمًا جيدًا من الناحية الفردية على الرغم من تعثر فريقه ليفربول في الموسم الماضي.

على صعيد اختيارات المدربين، تم اعتماد قائمة قصيرة مكونة من بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، وسيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلانو، ولوشيانو سباليتي مدرب نابولي، مع غياب للإيطالي كارلو أنشيلوتي عن القائمة.

سيتم اختيار الفائز بالجائزة في موناكو يوم الحادي والثلاثين من أغسطس الجاري، في حفل تدشين قرعة دوري أبطال أوروبا 2023-2024.