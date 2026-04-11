يواجه أياكس يوم السبت فريق هيراكليس ألميلو، متذيل ترتيب دوري «فريندنلوتراي» إيريديفيزي، الذي يحتاج بشدة إلى النقاط. وقد أعلن المدرب أوسكار غارسيا تشكيلة فريق أمستردام، مانحًا كو إيتاكورا المتعافي أول مشاركة أساسية له منذ 17 يناير.

يتعرض مارتن بايس بانتظام للانتقادات، لكنه سيواصل حراسة مرمى أياكس أمام هيراكليس. أنتون غايي (يمينًا) ولوكاس روزا (يسارًا) هما ظهيرا الجنب، فيما يشكل يوسيب شوتالو ويوري باس الثنائي المركزي في الدفاع. تاكيهيرو تومياسو عاد من الإصابة وسيجلس على مقاعد البدلاء.

وقّع جورثي موكيو يوم الخميس عقدًا جديدًا مع أياكس، ويأمل أن يقرن ذلك بأداء قوي في ألميلو. يعود إيتاكورا إلى التشكيلة الأساسية كلاعب وسط، بينما يحصل أوسكار غلوخ على فرصة جديدة كصانع ألعاب رقم 10. وينتقل شون ستور إلى دكة البدلاء.

يبدأ ستيفن بيرغهاوس مجددًا في مركزه المعتاد كجناح أيمن، مع ميكا غودتس الذي يتعين عليه توفير الخطورة من الجهة اليسرى. ووت فيغخورست، الذي سجل ضد إف سي تفينتي، يقود هجوم أياكس أمام ناديه السابق.

تشكيلة هيراكليس ألميلو: لم تُعلن بعد.

تشكيلة أياكس: بايس؛ غايي، شوتالو، باس، روزا؛ غلوخ، إيتاكورا، موكيو؛ بيرغهاوس، فيغخورست، غودتس