أياكس يفتقد يوري ريجير؛ وتاكيهيرو تومياسو واثنين آخرين في حالة عدم تأكد

سيضطر يوري ريجير إلى التغيب عن مباراة أياكس ضد ناديه السابق إف سي توينتي في نهاية الأسبوع المقبل. هذا ما أعلنه المدرب أوسكار غارسيا في تحديث واضح حول حالة الإصابات.

يستقبل أياكس فريق توينتي مساء السبت في ملعب يوهان كرويف أرينا. ريجر، الذي غاب عن مباراة "الكلاسيكو" بالفعل، لن يكون حاضراً في تلك المباراة.

ثلاثة لاعبين لا يزال مشاركتهم في المباراة على أرضهم ضد توينتي غير مؤكدة. ولا يزال من غير المؤكد حتى الآن ما إذا كان تاكيهيرو تومياسو وكيان فيتز-جيم ودافي كلاسن سيشاركون في المباراة.

من المحتمل أن يعود كو إيتاكورا إلى أياكس. قال غارسيا يوم الخميس: "أعتقد أنه أقرب إلى العودة من الثلاثة الآخرين".

لعب إيتاكورا آخر مباراة له مع أياكس في 24 يناير. فاز فريق أمستردام في ذلك اليوم بنتيجة 2-0 على إف سي فولندام.

وفقًا لغارسيا، يعاني كلاسن من مشاكل في ركبته. ولم يخرج تومياسو وفيتز-جيم من مباراة فينورد في كامل لياقتهم البدنية.

كان ذلك أمرًا مؤلمًا بشكل خاص لتومياسو. فقد غاب اللاعب الياباني، الذي انضم للفريق في فترة الانتقالات الشتوية، عن فترة مهمة من مباريات المنتخب الوطني لبلده.