أياكس يفاجئ الجميع برسالة مفاجئة بشأن مستقبل جورثي موكيو

سيقوم جورثي موكيو بتمديد عقده مع أياكس، بحسب ما أعلنه أياكس بشكل مفاجئ عبر قنواته الخاصة. وقد اقتنع لاعب الوسط خلال محادثات مع جوردي كرويف.

لفترة طويلة بدا أن موكيو سيغادر أياكس. وكان البلجيكي محل اهتمام العديد من الأندية في الخارج، من بينها مانشستر يونايتد.

كان لدى موكيو عقد حتى منتصف عام 2027، ما كان يعني أن أياكس كان مضطرًا لبيعه هذا الصيف لكي يحصل على مقابلٍ منه.

لكن ذلك لم يعد ضروريًا الآن. فالبلجيكي البالغ من العمر ثمانية عشر عامًا سيوقّع عقدًا حتى منتصف عام 2031 في ملعب يوهان كرويف أرينا.

وقد اقتنع موكيو ومحيطه خلال محادثات شخصية مع المدير الفني الجديد كرويف، الذي عُيّن مؤخرًا مديرًا تقنيًا. ويوقن لاعب الوسط أن البقاء في أياكس هو الأفضل لتطوره.

وكان أياكس قد ضم موكيو في شتاء 2024 في صفقة انتقال حر من كاي إيه إيه خنت. وقد فضّل الدولي البلجيكي (الذي خاض مباراة دولية واحدة) آنذاك أياكس في صراع انتقالات مع آيندهوفن.

وخاض موكيو هذا الموسم 21 مباراة في دوري فيريندنلوتري إيريديفيزي مع فريق أمستردام. سجّل خلالها هدفين وقدم تمريرة حاسمة واحدة. وأحرز أحد الهدفين في «الكلاسيكر» على ملعب يوهان كرويف أرينا (2-0).



