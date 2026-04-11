يرغب أياكس في تعزيز صفوفه مجددًا بالمواهب الشابة، وقد وقع اختياره على مارتيم ريبيرو، وفقًا لما ذكره Ajax Showtime. يُعد المهاجم البالغ من العمر خمسة عشر عامًا من سبورتينغ البرتغال أحد أكبر المواهب في فئته العمرية، ويحتل مكانة متقدمة على القائمة في أمستردام. ويبحث النادي حاليًا في إمكانيات ضمه إلى هولندا بمجرد أن يبلغ السادسة عشرة.

ريبيرو، المولود عام 2010، يلعب رسميًا ضمن فئة تحت 16 عامًا، لكنه يشارك سواء مع سبورتينغ أو مع البرتغال ضمن فرق تحت 17 عامًا. وبذلك يتفوق بشكل منهجي على أقرانه في العمر ويؤكد مكانته كموهبة كبيرة.

ووفقًا لـAjax Showtime، يُعرف قلب الهجوم بأنه لاعب متحرك ومهاجم يمتلك مهارات تقنية عالية مع قدم يمنى قوية.

كان نادي أمستردام نشطًا منذ فترة طويلة في سوق المواهب الشابة الدولية، مع تركيز قوي على دول مثل بلجيكا وفرنسا والبرتغال وإسبانيا. وخلال الشتاء الماضي تم التعاقد مع ساموري كوني قادمًا من أندرلخت. إلا أنه لا يزال ينتظر دقائق لعبه الأولى مع النادي بسبب أمور إدارية وإصابة.

سينضم كوني في البداية إلى أياكس تحت 16 عامًا، لكن التوقعات تشير إلى أنه سيتدرج سريعًا. فقد لعب بالفعل مع أندرلخت ضمن فئة تحت 18 عامًا. وغالبًا ما يعتمد أياكس هذا النهج مع المواهب الشابة المتقدمة.

كما فرض أياكس نفسه في السوق الدولية خلال الصيف الماضي. إذ تم التعاقد حينها مع إلوي غوميز ساوس، وروميو غارنييه، ومارفين موزونغو قادمين على التوالي من إف سي برشلونة، وباريس سان جيرمان، وAJ أوكسير. وبذلك يواصل النادي الاستثمار في أكاديمية شبابية واسعة وغنية بالمواهب.

إلى جانب ريبيرو، يُذكر أيضاً اسم آدم عياري في أمستردام. فالفرنسي البالغ من العمر ثمانية عشر عاماً لديه عقد ينتهي مع باريس سان جيرمان، وهو أيضاً على الرادار. وبذلك يبدو أن أياكس يحتفظ مجدداً بعدة خيارات مفتوحة للمستقبل.

أول تعزيز للموسم المقبل بات بالفعل في صفوف أياكس مع قدوم كوينسي نيليسّه من سبارتا روتردام. المهاجم البالغ من العمر أربعة عشر عاماً سينضم إلى أياكس تحت 16 عاماً، وفضّل النادي على فينورد وبي إس في. ويتوقع أياكس أن يضم خلال الأشهر المقبلة المزيد من المواهب الشابة إلى صفوفه.