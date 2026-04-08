أياكس يعلن عن تعاون مع نادٍ أوروبي

سيبدأ أياكس التعاون مع النادي النمساوي لاسك لينتس، بحسب ما أفاد به النادي عبر قنواته الرسمية. ويركّز هذا التعاون بشكل أساسي على تطوير اللاعبين الموهوبين واكتشافهم.

ويؤكد النادي من أمستردام أنها شراكة مهمة سيستفيد منها الطرفان. وقال: «هذه الشراكة خطوة مهمة في تعزيز شبكتنا الدولية لكرة القدم».

وأضاف البيان: «وسيحصل لاسك بدوره على إمكانية الوصول إلى خبرات أياكس ومنهجيته في كرة القدم. علاوة على ذلك، سيعمل مع أياكس على تطوير مسارات انتقال أقوى للاعبين».

ويذكر أياكس أن الشراكة تضمن أيضًا أن يتعلم الناديان من بعضهما البعض خارج الملعب. وقال: «يوفّر هذا التعاون مساحة لتبادل الأفكار والخبرات ضمن الأنشطة التجارية للأندية».

وأبدى ماراين بويكر، مدير كرة القدم في أياكس، إعجابه الكبير بالنادي النمساوي. وقال: «أرى في لاسك شريكًا يلتزم بالنمو والابتكار وتهيئة البيئة المناسبة لتطوير اللاعبين والجهاز الفني».

وإلى جانب أياكس، أدلى لاسك أيضًا بتصريحات على لسان الرئيس التنفيذي زيغموند غروبر. وقال: «يمثّل هذا التعاون محطة مهمة للنادي. وما يجعل هذا التعاون ذا قيمة خاصة هو التبادل المكثف للمعرفة عبر جميع المجالات الأساسية لكرة القدم».

وأضاف: «إن التعاون مع نادٍ يجمع بين تاريخ عريق وخبرة عالمية في مجال تطوير اللاعبين شرف وفرصة هائلة للنمو كنادٍ. وأنا مقتنع بأن تبادل المعرفة سيساعد النادي».