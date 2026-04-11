أياكس يستعيد توازنه بفوز كبير على هيراكليس ألميلو

حسم أياكس مساء السبت المواجهة أمام هيراكليس ألميلو دون عناء يُذكر. وفاز الفريق الأمستردامي 0-3 في ملعب أسيتو بفضل هدف لميكا غودتس وهدفين لستيفن بيرخفاوس، وحافظ رغم البطاقة الحمراء التي نالها تاكيهيرو تومياسو في الدقائق الأخيرة على تماسكه بسهولة.

شهد أياكس وجود كوو إيتاكورا وأوسكار غلوخ في التشكيلة الأساسية، وذلك على حساب شون ستور وأوليفر إدڤاردسن على التوالي. ونال فاوت فيخهورست مجددًا الأفضلية في مركز رأس الحربة، فيما بدأ تومياسو العائد من الإصابة على مقاعد البدلاء. وبقي كاسبر دولبرغ على دكة البدلاء طوال المباراة. وخاض هيراكليس اللقاء من بين لاعبيه أيضًا بعض لاعبي أياكس السابقين مثل ريمكو باسفير وناسي أونيوفار.

بدأ أياكس المباراة بشهية هجومية وحصل مبكرًا على فرص عبر يورتي موكيو وفيخهورست. وبعد إنذار أول من ركلة حرة نفذها بيرخفاوس وتصدى لها باسفير ببراعة، جاء الهدف في الدقيقة السادسة عشرة. استغل غودتس تردد باسفير ورفع الكرة بلمسة جميلة فوق الحارس المتقدم كثيرًا: 0-1.

وبعد أقل من دقيقة ضاعف أياكس تقدمه. لعب فيخهورست دور محطة الاستلام وهيأ الكرة لبيرخفاوس، الذي أنهاها بهدوء بعد تبادل تمريرتين. وبذلك كان اللقاء قد حُسم تقريبًا، إذ بدا هيراكليس بلا إلهام.

مباشرة بعد الاستراحة وجّه أياكس ضربة جديدة عبر هجمة منسقة بشكل جميل. وبعد تبادل التمريرات بين عدة لاعبين وصلت الكرة إلى بيرخفاوس، الذي استغل تردد باسفير وسدد كرة الهدف الثالث: 0-3. وبذلك بدا أياكس في وضع مريح أمام متذيل الترتيب.

وواصل أياكس بعد ذلك صناعة الفرص، وارتطمت محاولتا فيخهورست وغودتس بالعارضة/القائم. ولم يقدم هيراكليس الكثير للرد، وبدا الجمهور في ألميلو وكأنه استسلم لهزيمة جديدة. وظهر فريق المدرب إرنست فابر عاجزًا ومن دون ثقة.

في المرحلة الأخيرة تلقى أياكس ضربة أخرى عندما طُرد البديل تومياسو ببطاقة حمراء بعد تدخل حكم الفيديو المساعد (VAR) بسبب إسقاطه ليكوينسيو زيفويك المنفرد. ومع ذلك، أكمل أياكس المباراة دون مشاكل بعشرة لاعبين، ليحصد أبناء أمستردام نقاطًا مهمة في صراعهم من أجل التأهل إلى المنافسات الأوروبية.