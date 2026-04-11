تتزايد احتمالات أن يستبدل تشوبا أكبوم أياكس بشكل نهائي بإيبسويتش تاون. فالمهاجم البالغ من العمر ثلاثين عاماً مُعار هذا الموسم إلى نادي التشامبيونشيب، لكن إذا صعد إيبسويتش فسيكون ملزماً بشراء أكبوم. وبفضل فوزه 0-2 على نورويتش سيتي بعد ظهر السبت، يحتل إيبسويتش حالياً مركزاً مؤهلاً للصعود: الثاني.

انتقل أكبوم إلى أياكس في عام 2023 قادماً من ميدلسبره مقابل أكثر من اثني عشر مليون يورو. وفي المواسم التالية خاض 68 مباراة رسمية مع النادي الأمستردامي: 23 هدفاً و4 تمريرات حاسمة.

وفي شتاء 2025 أُعير أكبوم لمدة نصف عام إلى ليل OSC. وفي الصيف الماضي عاد إلى يوهان كرويف أرينا، قبل أن يُعيره أياكس من جديد: هذه المرة إلى إيبسويتش.

ومن حيث المبدأ سيعود أكبوم بعد هذا الموسم إلى أمستردام، ما لم يصعد إيبسويتش من التشامبيونشيب إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. عندها سيكون النادي ملزماً بضمه نهائياً، مقابل ما يُقال إنه ثمانية ملايين يورو. ويبدو أن ذلك بات مرجحاً أكثر فأكثر.

فقد حقق إيبسويتش يوم السبت، مع بقاء أكبوم على مقاعد البدلاء طوال اللقاء، فوزاً 0-2 على نورويتش. وفي اليوم السابق أهدر المنافس ميلوول نقاطاً أمام وست بروميتش ألبيون (0-0)، وبذلك أصبح إيبسويتش الآن في المركز الثاني في التشامبيونشيب.

وهذا المركز يعني في نهاية الموسم صعوداً مباشراً إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. ويتقدم المتصدر كوفنتري سيتي بعشر نقاط، بينما يبتعد صاحب المركز الثالث ميلوول بنقطتين أقل. إضافة إلى ذلك، لدى إيبسويتش مباراتان مؤجلتان مقارنة بكلٍ من كوفنتري وميلوول.

وبذلك تتزايد احتمالات أن تُقرَع خزائن أمستردام هذا الصيف بسبب أكبوم. ومع ذلك يبقى السؤال إلى أي مدى سيسعد إيبسويتش بهذه الصفقة: ففي هذا الموسم شارك أكبوم في 29 مباراة رسمية، منها 9 كأساسي، ولم يسجل سوى هدفين وقدم تمريرة حاسمة واحدة.