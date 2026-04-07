"أياكس سينهي الموسم حتى في المركز السابع وسيفوّت بطاقة التأهل إلى كرة القدم الأوروبية"

سينتهي أياكس حتى في المركز السابع وسيفوّت بطاقة المشاركة في كرة القدم الأوروبية. كل يوم نطرح على Voetbalzone ثلاث أطروحات حول أندية القمة الهولندية. بالإضافة إلى ذلك، تحظى الفرق خارج الثلاثة الكبار التقليديين باهتمام منتظم أيضًا. تلقّى أياكس هزيمة نهاية الأسبوع الماضي أمام إف سي تفينتي (1-2) وشاهد “التوكّرز” يستولون على المركز الرابع. هل تعتقد أن أياكس سيواصل التراجع في ترتيب دوري أصدقاء اليانصيب (VriendenLoterij) الهولندي الممتاز وسيفوّت كرة القدم الأوروبية؟ اترك رأيك في التعليقات!

لعب أياكس يوم السبت الماضي على أرضه أمام منافسه إف سي تفينتي ولم يتمكن من حصد أي نقطة. أدّت الهزيمة إلى تغيير كبير في ترتيب دوري أصدقاء اليانصيب (VriendenLoterij) الهولندي الممتاز: فقد تجاوز إف سي تفينتي أياكس وأصبح في المركز الرابع، وهو ما يضمن التأهل إلى تصفيات الدوري الأوروبي.

ورغم أن الفريق القادم من أمستردام، برصيد 48 نقطة، لا يبتعد سوى نقطتين عن إف سي تفينتي، فإن البرنامج المتبقي لأياكس ليس سهلًا. فبعد مباراتين خارج الديار أمام هيراكليس ألميلو وNAC بريدا، يجب على أياكس خوض آخر ثلاث مباريات ضد بطل الدوري PSV، وإف سي أوتريخت، وSC هيرينفين. ويصارع الأخيران المذكوران بقوة على مراكز الملحق المؤهلة إلى كرة القدم الأوروبية.

يحتل أوتريخت المركز التاسع ولديه نقطة واحدة أقل من سبارتا روتردام (41)، الذي يشغل حاليًا آخر مقعد في الملحق. ويُعد فريق رون يانس خصمًا عنيدًا لأياكس، إذ لم يفز أياكس سوى مرة واحدة في آخر خمس مواجهات بين الناديين. كما أن أبناء “مدينة الدوم” في حالة جيدة، إذ خسروا مباراتين فقط من آخر عشر مباريات في الدوري. وكانت تلك هزيمتين بفارق ضئيل أمام PSV (4-3) وفينورد (0-1).

إلى جانب أوتريخت، يواصل هيرنفين أيضاً سلسلة مثيرة للإعجاب في دوري الأصدقاء (VriendenLoterij) الإرديفيزي. فالنادي الفريزي لم يُهزم في خمس مباريات متتالية ويحتل المركز السابع في الدوري، بفارق أربع نقاط فقط خلف أياكس. في وقت سابق من هذا الموسم، لم يتمكن فريق أوسكار غارسيا من تجاوز هيرنفين، وانتهت المباراة 1-1 في يوهان كرويف أرينا. ويمكن لهيرنفين في الجولة الأخيرة أن يحسم مصير أياكس في ملعب آبي لينسترا ويدفع النادي إلى الأدوار الإقصائية.

وإذا انتهى الأمر بأياكس في الأدوار الإقصائية، فستتجه أنظار النادي إلى نهائي الكأس الذي يقام يوم الأحد 19 أبريل. وسيواجه إن إي سي فريق ألكمار (AZ)، الذي يحتل حالياً المركز السادس. ويتأهل الفائز بالكأس مباشرة إلى الدوري الأوروبي.

وبهذه الطريقة يمكن لـAZ تفادي دوامة الأدوار الإقصائية. وقد يكون الفوز بالكأس بالنسبة لأبناء ألكمار، بالنظر إلى نتائج ديربي شمال هولندا الأخيرة، مفيداً لأياكس الذي حقق آخر فوز له على AZ في عام 2021.