"الجميع يشعر بالظلم داخل الفريق" .. نجم ريال مدريد يهاجم التحكيم ويرفض الحديث عن سوق الانتقالات!

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اللاعب راوغ الصحفيين بمؤتمر مواجهة روما

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أعرب أوريليان تشواميني عن تزايد شعور الاستياء داخل غرفة ملابس ريال مدريد بشأن مستوى التحكيم في الفترة الأخيرة.

وفي حديثه قبل مواجهة أوروبية كبيرة ضد روما، اعترف الدولي الفرنسي بأن الفريق يعاني من وطأة القرارات المثيرة للجدل داخل الملعب.

الإحباط يتصاعد في سانتياجو برنابيو

وقال تشواميني في تصريحات لصحيفة ماركا بعد الفوز على فياريال في الدوري الإسباني: "لا أريد الحديث عن الحكام. نشعر بإحباط كبير. لكن المهم هو أننا فزنا بالمباراة".

ويسلّط هذا التصريح الضوء على معادلة صعبة يحاول نجوم ريال مدريد الموازنة فيها، فهم يشعرون بالغضب بشكل واضح مما حدث في الفترة الأخيرة، لكنهم يخشون التعرّض لعقوبات تأديبية إذا تحدثوا بحرية أكبر.

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وقد كرّر مدرب الفريق جوزيه مورينيو لاحقًا المشاعر ذاتها التي عبّر عنها تشواميني، ما يشير إلى وجود موقف موحّد داخل الفريق بشأن مستوى التحكيم الذي واجهه خلال الأسابيع الأخيرة في المسابقتين المحلية والقارية.

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وفي الوقت الذي يستعد فيه الفريق لتجاوز عقبته المقبلة، فإن الضغوط على الحكام لتقديم مستويات ثابتة لن تكون إلا في تزايد.

وتاريخ ريال مدريد في المسابقات الأوروبية غالبًا ما يدفع بهذه الموضوعات إلى الواجهة، وصراحة تشواميني تشير إلى أن النقاش الداخلي بخصوص الحكام أكثر سخونة بكثير مما يُكشف عنه للجمهور عادةً.

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وتبقى أولوية النجم الفرنسي هي النتيجة، لكنه بالتأكيد أرسل رسالة إلى الجهات المسؤولة مفادها أن اللاعبين يفقدون صبرهم تجاه الوضع الحالي.

الجدل الكبير حول وسط الملعب متواصل

وإلى جانب أزمة التحكيم، كان على تشواميني أيضًا التعليق على الجدل التكتيكي المستمر حول منطقة وسط الملعب في ريال مدريد. فبعد رحيل صنّاع اللعب الأسطوريين، يتواصل الحديث في العاصمة الإسبانية عن غياب "العقل الخالص" أو المحرّك الإبداعي التقليدي في وسط الملعب.

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ويرى منتقدون أن مجموعة لاعبي الوسط الحاليين، على الرغم من تفوّقهم البدني وموهبتهم الفنية، تفتقر إلى المواصفات المحدّدة اللازمة للتحكّم في إيقاع المباريات كما كان يفعل من سبقوهم.

لكن تشواميني سارع إلى الدفاع عن جودة التشكيلة الحالية وعن دوره هو في منظومة الفريق، وقال ردًا على سؤال بشأن الافتقار المفترض إلى صانع ألعاب في منطقة الوسط: "لديّ رأيي الخاص، وهذا موضوع يخصّكم. نحن لاعبون من الطراز الرفيع نعمل من أجل أن يفوز الفريق".

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ويعكس ردّه ثقة مجموعة قدّمت النتائج بشكل متواصل رغم الشكوك الخارجية حول تركيبتها التكتيكية. ويعتقد النجم الفرنسي أن الجهد الجماعي وتعدّد إمكانيات لاعبي الوسط الحاليين كافيان لتحقيق أهداف النادي الكبيرة.

وعندما حاول الصحفيون الضغط عليه أكثر بشأن ما إذا كان النادي بحاجة إلى اللجوء إلى سوق الانتقالات للتعاقد مع لاعب وسط بمواصفات مختلفة، نجح تشواميني ببراعة في تفادي الضغط، مضيفًا: "المهم هو مباراة الغد. هذا الأمر يعود إليه، إلى المدرب أو الرئيس"، وبذلك ألقى بمسؤولية قرارات التعاقدات على إدارة النادي.

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وهو موقف ينضح بالنضج من لاعب أصبح عنصرًا حيويًا في التشكيلة الأساسية، ويؤكد أن تركيزه منصبّ تمامًا على أرض الملعب لا على مكاتب الإدارة.

التركيز على المهمة في روما

وتحوّل الحديث في النهاية إلى التحدي المقبل: مباراة خارجية صعبة أمام روما.

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وقال لاعب الوسط: "روما منافس قوي، وصعب للغاية"، مبديًا احترامه للعقبات التكتيكية التي سيكون على فريقه تجاوزها. وأكّد أن الانسجام الداخلي للفريق لا يزال قائمًا، قائلًا: "الأجواء جيدة داخل الفريق. المهم هو أن نقاتل لنكون أبطالًا".

ويبقى السعي إلى الألقاب هو الدافع الأكبر للفريق، بغضّ النظر عن التحديات التي يواجهها من الحكام أو عن تشكيك الإعلام في تطوّره التكتيكي في ظل الإدارة الفنية الحالية.

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وفي المحصّلة، كان المؤتمر الصحفي السابق للمباراة تذكيرًا بالضغوط الفريدة التي يفرضها تمثيل ريال مدريد. فبين التعامل مع جدل التحكيم والدفاع عن الهوية التكتيكية للفريق، أثبت تشواميني لماذا أصبح قائدًا مع النادي والمنتخب على حد سواء.

وينتقل التركيز الآن إلى أرض الملعب، حيث يسعى ريال مدريد إلى إسكات المشككين وتجاوز "الإحباط" الذي رافق الأسابيع الماضية بتقديم أداء حاسم في العاصمة الإيطالية. فالفوز، كما أشار تشواميني، هو الحل الحقيقي الوحيد للمشكلات التي يواجهونها.