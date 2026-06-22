أوروغواي ضد إسبانيا: تفاصيل المباراة

ستنطلق مباراة أوروغواي ضد إسبانيا في 27 يونيو 2026 عند 00:00 بتوقيت غرينتش و 19:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 26 يونيو 2026.

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أوروغواي ضد إسبانيا: سياق المباراة

تحمل المواجهة المقبلة في خاليسكو تداعيات هائلة حيث يتطلع منتخبا المجموعة H إلى البناء على حملاتهما أو إنقاذها عقب مواجهات الجولة الثانية شديدة الحدة. بعد الجولة الثانية من المباريات التي هزّت ديناميكيات المجموعة المبكرة - مع تأكيد أبطال أوروبا إسبانيا هيمنة كاملة عبر فوز سريري 4–0 على السعودية لتأمين الصدارة وترك أوروغواي محبطة بعد إجبارها على اقتسام النقاط في تعادل درامي 2–2 أمام الوافدين الجدد الرأس الأخضر رغم عودة في الشوط الأول - تقلّص هامش الخطأ في ملعب غوادالاخارا (إستاديو أكرون) بشكل كبير. يتجه المعسكران إلى زابوبان وهما يعلمان أن القدرة على التكيف التكتيكي والتجدد البدني السريع بعد تلك المواجهات المرهقة سيحددان بالكامل مسار طموحاتهما في الأدوار الإقصائية.

يجب على مدرب إسبانيا لويس دي لا فوينتي أن يضمن حفاظ فريقه على التركيز الدفاعي والكفاءة السريرية، مستفيداً من مرونتهم الهيكلية لترسيخ السيطرة على موقع الصدارة في المجموعة. سيعتمد دي لا فوينتي على نقاطه المحورية الهجومية الديناميكية الأساسية - المرتكزة على اللعب الانتقالي الخطير للموهبة المراهقة لامين يامال، الذي سجل هدفاً رائعاً ضد السعودية، والتهديد الهجومي المباشر لـ ميكيل أويارزابال - لفرض الإيقاع، والسيطرة على المناطق المركزية، وفتح خط دفاع أمريكي جنوبي شديد القوة البدنية. ويقف في مواجهتهم منتخب أوروغواي المتماسك هيكلياً واليائس بقيادة مارسيلو بيلسا. وبامتلاكه تشكيلة مليئة بنخبة من السلالة البدنية من الدرجة الأولى, لا سيليستي يمتلك مخططاً عنيداً وحافة هجومية مرتدة قاتلة يقودها دينامو خط الوسط فيديريكو فالفيردي والجناح المتفجر ماكسيميليانو أراوخو - الذي سجل معادلة سريرية في الجولة الثانية - والتي تزدهر عندما تُطلب انضباطية لا تشوبها شائبة تحت أقصى ضغط.

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كيف كان أداء الفريقين في الجولة الثانية؟

أوروغواي 2–2 الرأس الأخضر

عانى فريق مارسيلو بيلسا من إحباط عميق في ملعب ميامي، حيث أجبرهم أداء دفاعي هش على الاكتفاء بتعادل 2–2 أمام مفاجآت البطولة التنافسية للغاية الرأس الأخضر. سعياً إلى ترسيخ سيطرة كاملة في مرحلة المجموعات، افتتح الأمريكيون الجنوبيون المباراة بحثاً عن سلطة مبكرة لكنهم واجهوا صعوبة في التحكم في مسارات انتقالية خطيرة ضد كتلة زرقاء مرنة.

تم تفكيك شكل أوروغواي مبكرًا في الدقيقة 20 عندما وجد كيفن بينا الشباك ليمنح الجانب الأفريقي تقدمًا صادمًا. اعتمد رجال بييلسا على استجابة مكثفة لإنقاذ الشوط، حيث قاتلوا بقوة مع تسجيل ماكسيميليانو أراوخو هدف التعادل الحاسم في الدقيقة 43 قبل أن يسدد أغوستين كانوبيو بشكل مذهل في عمق الوقت بدل الضائع من الشوط الأول ليقلب مجريات النتيجة رأسًا على عقب. ومع ذلك، تشققت منظومتهم التنظيمية مرة أخرى تحت الضغط في الشوط الثاني عندما أطلق هيليو فاريلا تسديدة في الشباك في الدقيقة 60 ليعادل النتيجة للرأس الأخضر. وعلى الرغم من دفع الأعداد إلى الأمام وإشراك المهاجم النجم داروين نونيز من على مقاعد البدلاء, لا سيليستي لم يتمكنوا من اختراق كتلة منخفضة عنيدة، تاركين إياهم عند نقطتين قبل التوجه إلى يوم المباراة الأخير.

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إسبانيا 4–0 السعودية

قدم رجال لويس دي لا فوينتي عرضًا شديد الانضباط ومهيمنًا بسلطة من الهيمنة الخالصة في ملعب أتلانتا، محافظين على شباك نظيفة بلا عيوب ليتجاوزوا السعودية بانتصار حاسم 4–0. سيطر عمالقة أوروبا على لوحة النتائج بالكامل تقريبًا على الفور، كاسرين الجمود في الدقيقة 10 فقط عندما وضع الموهبة المراهقة لامين يامال الكرة في الشباك بإتقان سريري.

قبل أن يتمكن الوافدون الجدد إلى البطولة من اتخاذ موقف قتالي، قاد ميكيل أويارزابال خط الهجوم الإسباني ليجعل المباراة بعيدة المنال تمامًا. نظم المهاجم عرضًا رائعًا في الشوط الأول، حيث وجد مساحة داخل منطقة الجزاء ليسجل أهدافًا متتالية في الدقيقتين 21 و24. وبمجرد التقدم بأريحية، تولت المنظومة التنظيمية الصارمة لإسبانيا السيطرة بالكامل، معاقبةً خصومهم أكثر في وقت مبكر من الشوط الثاني عندما حسم هدف عكسي من حسن التمبكتي الانتصار الكاسح. نجح المخطط التكتيكي المتوازن لدي لا فوينتي في التحكم بإيقاعات الاستحواذ المتبقية، مختتمًا بأمان النقاط الثلاث كاملة لترسيخ مكانهم في صدارة المجموعة H بأربع نقاط.

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ما التعديلات التكتيكية التي يجب على كلا المدربين القيام بها؟

أوروغواي (مارسيلو بييلسا)

لا يحتاج بييلسا إلى التخلي عن المخطط الهجومي الشجاع عالي الإيقاع الذي يسمح لـ لا سيليستي بتوليد ضغط هائل في الثلث الأخير. إن الحركة العمودية، والتناوبات الحادة على الأطراف، والتميز في التحولات المدفوع بخيارات هجومية سلسة يثبت أن أوروغواي تمتلك صندوق الأدوات التكتيكي اللازم لتفكيك الفرق النخبوية على الساحة العالمية.

ومع ذلك، يجب على بييلسا أن يضمن أن يحافظ فريقه على تركيز دفاعي كامل ضد الفرق التي تحاصر الاستحواذ بكفاءة. في ظهورهم السابق، ترك شكل أوروغواي الهجومي العدواني أحيانًا جيوبًا شاسعة من المساحة مكشوفة عندما دفع الظهيران بعمق إلى الثلث الأخير، مما أدى إلى تعادل محبط 2–2 ضد الرأس الأخضر. أمام منتخب إسبانيا المبني على إرث تقني وبدني مهيب، سيكون فقدان الكرة بثمن بخس أثناء الانتقال قاتلًا. يجب أن يركز التعديل الأساسي لبييلسا على محور وسطه الدفاعي - وتحديدًا المطالبة بوعي تموضعي صارم من لاعبي الارتكاز في الوسط لخنق أنصاف المساحات المركزية ومنع مهاجمي إسبانيا في الهجمات المرتدة من عزل قلبي دفاعه.

إسبانيا (لويس دي لا فوينتي)

لا يحتاج دي لا فوينتي إلى تفكيك القالب البراغماتي بالكامل الذي شهد فريقه يفرض سيطرته على مساحات كبيرة من مباراتهم خلال فوز مهيمن بنتيجة 4–0 على السعودية في أتلانتا. يظل الإطار الدفاعي الأساسي والحضور الفني في غرفة المحرك أصولاً موثوقة، لكن الجولة الثالثة تتطلب إعادة معايرة هجومية حادة في كيفية تحكم الفريق وتقدمه بالكرة ضد مقاومة نخبة من أمريكا الجنوبية.

أمام الضغط العالي العدواني لأوروغواي، فإن البقاء أفقيًا بالكامل أو تدوير الاستحواذ ببطء شديد في الثلث الأوسط سيلعب مباشرة في محفزات الفخ لدى بييلسا. يجب أن يركز التعديل التكتيكي لدي لا فوينتي على غرفة محركه، مع توجيه قادة خط الوسط لتمرير الكرة إلى الأمام بسرعة عمودية أكبر بكثير عند استعادة الاستحواذ. عندما تتقدم إسبانيا، يجب عليها استغلال القنوات الواسعة التي يتركها ظهيرا أوروغواي المتقدمان شاغرة بشكل عدواني. سيكون استخدام الانطلاقات المتداخلة المتفجرة والمباشرة للأجنحة الديناميكية لتمديد الخط الدفاعي الأوروغواياني أمرًا حاسمًا لتفكيك شكلهم المتماسك. هذا التوسع العرضي بالغ الأهمية لتحرير مساحات الجيوب عالية القيمة للعدّائين المركزيين لاستغلالها، ومنع البناء من الاختناق تمامًا في الازدحام المركزي.

ما هي آخر أخبار الفريق قبل الجولة الثالثة؟

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أخبار فريق أوروغواي

التحدي الأساسي لبييلسا قبل التوجه إلى ملعب غوادالاخارا المتطور هو معالجة نقاط الضعف الدفاعية في تشكيلته مع إدارة احتمالات التدوير التكتيكي. وبينما خرج أبناء أمريكا الجنوبية من تعادلهم عالي الوتيرة 2–2 أمام الرأس الأخضر دون مخاوف إصابة جديدة أو غيابات بسبب الإيقاف، يجب على عدد قليل من اللاعبين الرئيسيين توخي الحذر مع اقتراب تحذيرات البطاقات من التشكيلة.

ستبني أوروغواي حول إطارها التكتيكي 4-2-3-1. سيحتفظ حارس المرمى Fernando Muslera بمكانه بين القائمين، باحثًا عن حماية أفضل بكثير من خطه الخلفي. سيواصل قلبا الدفاع Sebastián Cáceres و Mathías Olivera - الذي يجب أن يكون حذرًا للغاية بعد حصوله على بطاقة صفراء في الجولة الثانية - شراكتهما الدفاعية، ويحيط بهما الظهيران Guillermo Varela على اليسار و José María Sanabria على اليمين.

يعتمد توزيع خط الوسط بشكل كبير على الشراسة المركزية والحماية الدفاعية. Manuel Ugarte و Rodrigo Bentancur - ترس حيوي آخر يسير على حبل انضباطي مشدود بعد بطاقة صفراء في الجولة الثانية - سيرتكزان على غرفة محرك المحور المزدوج. أمامهما، يتولى Federico Valverde المسؤوليات الإبداعية المركزية، ويحيط به هداف الجولة الثانية Agustín Canobbio على الجناح الأيسر و Maximiliano Araújo المتفجر على اليمين. في المقدمة، سيقود المهاجم Federico Viñas الخط بثقة ليرتكز على القنوات الهجومية المركزية، رغم أن لدى بييلسا خيارات عالية المستوى مثل Darwin Núñez جاهزة لحقن طاقة جديدة من مقاعد البدلاء.

أخبار فريق إسبانيا

يواجه دي لا فوينتي لغز اختيار أكثر راحة لكنه لا يقل تعقيدًا بينما يجهز فريقه لحسم صدارة المجموعة H. أكبر نقطة حديث تحيط بـ لا روخا هي إدارة العبء البدني والزخم النفسي من فوزهم المهيمن 4–0 على السعودية، وهو ما قد يغري المدرب باستخدام عمق تشكيلته الآن بعد أن أصبح التأهل التلقائي في المتناول بثبات.

سيدور الأساس الهيكلي الجوهري لإسبانيا حول خطة 4-1-2-3 عالية الانضباط وسلسة. دفاعياً، سيُرسّخ قلبا الدفاع Pau Cubarsí و Aymeric Laporte الخط المركزي، ويحيط بهما الظهيران Pedro Porro على اليمين و Marc Cucurella على اليسار. يتطلع حارس المرمى الخبير Unai Simón إلى استمرار الحماية الصارمة لتعزيز سيطرته على منطقة الجزاء.

ستسعى وحدة خط الوسط إلى التحكم في الإيقاع وإصلاح إيقاعات الاستحواذ. سيشكّل محور الارتكاز الأعمق Rodri الدرع المركزي، مما يسمح لصانعي الألعاب المبدعين Pedri و Dani Olmo بالعمل أعلى الملعب لفك خطوط أمريكا الجنوبية.

في المقدمة، تمتلئ الجبهة الهجومية بخيارات انتقالية قاتلة. بطل الجولة الثانية Mikel Oyarzabal سيُدير القنوات المركزية عقب ثنائيته الرائعة في الشوط الأول، بدعم كبير من الإحساس المراهق Lamine Yamal على الجناح الأيسر و Álex Baena على الطرف الأيمن، لتوفير الشرارة الأساسية في الثلث الأخير اللازمة لمعاقبة أوروغواي في الهجمة المرتدة.

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أبرز المواجهات في مباراة أوروغواي ضد إسبانيا

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Lamine Yamal ضد Mathías Olivera

بعد أن ارتقى ليصبح نقطة ارتكاز خطيرة في هجوم Luis de la Fuente، يظل Yamal رأس حربة شديد الحيوية والثقة لثلاثي مقدمة إسبانيا. عمل Yamal بسلاسة على الجناح لقيادة الزخم الإبداعي ضد السعودية، مسجلاً اسمه في قائمة الهدافين بهدف حاسم. ولتفكيك الشكل الدفاعي القوي بدنياً لأوروغواي، سيكون دور Yamal بالغ الأهمية؛ إذ يجب أن يستخدم تحركاته الذكية، وبراعته المتفجرة في المراوغة، ومعدل عمله الدؤوب لتمديد مدافعي الخصم، وسحب المراقبين خارج مواقعهم، وفتح قنوات حيوية في الثلث الأخير لتهديدات مركزية مثل Mikel Oyarzabal لاستغلالها.

المكلّف بإيقافه هو قلب الدفاع Mathías Olivera، وهو ركيزة دفاعية حيوية في خط Marcelo Bielsa الخلفي. قاد Olivera الكتلة المركزية خلال ظهور أوروغواي السابق، محاولاً تماسك الخط الخلفي الرباعي تحت ضغط هائل ضد الرأس الأخضر. وبينما مرّ الهيكل الدفاعي لأوروغواي بلحظات صعبة وتراكمت عليه البطاقات الصفراء - بما في ذلك واحدة لـ Olivera نفسه - فإنه يمتلك سمات بدنية من الطراز الأول وهيمنة تكتيكية لمواجهة المهاجمين النخبة. يجب أن يحافظ على تركيز مطلق وتواصل لا تشوبه شائبة في المناطق المركزية إلى جانب Sebastián Cáceres، مع ضمان استخدام تمركزه لتحييد انطلاقات Yamal الحادة إلى الداخل ومنع إسبانيا من اكتساب زخم انتقالي مبكر.

Federico Valverde ضد Rodri

القلب النابض المطلق والمحرك الديناميكي لخط وسط أوروغواي في الجولة الثانية، يُكلَّف Valverde بفرض إيقاع الاستحواذ وفك خطوط الخصم لصالح La Celeste. لعب Valverde ببراعة في دور لاعب الوسط المركزي المتقدم ضد الرأس الأخضر، منطلقاً للأمام لتوفير شرارة بدنية حيوية ودفع التحول الهجومي لفريقه. أمام إسبانيا، سيكون هدفه الأساسي إيجاد المساحة بين الخطوط، وتوزيع الكرة بسرعة عمودية عالية، وتموين الانطلاقات الواسعة المتفجرة لـ Agustín Canobbio و Maximiliano Araújo. إذا مُنح Valverde الوقت والمساحة للاستدارة ومواجهة الخط الخلفي، فإن رؤيته ستخلخل بسهولة الكتلة الدفاعية لإسبانيا.

يتطلع إلى تعطيل ذلك الإيقاع الإبداعي السلس لاعب وسط إسبانيا البارز رودري. لقد ارتكز على غرفة المحرك في الجولة الثانية، مقدماً حماية تكتيكية لا تشوبها شائبة خلال ظهور مهيمن ضد السعودية. سيتم وضع عمله الدفاعي دون الكرة وانضباطه في التحولات تحت الاختبار النهائي في ملعب غوادالاخارا. يجب على رودري إدارة تمركزه بقوة أمام قلبي الدفاع باو كوبارسي وأيمريك لابورت لخنق المساحة المركزية، والضغط على محفزات بناء اللعب لدى فالفيردي، وحماية خطه الخلفي المكوّن من أربعة لاعبين لضمان ألا يهيمن أبناء أمريكا الجنوبية بالكامل على الثلث الأوسط ويحبسوا إسبانيا داخل قوقعة دفاعية غير قابلة للاستدامة.

كيف تبدو احتمالات المجموعة H؟

بعد الجولة الثانية من المباريات، أرست المجموعة H بنية شديدة السيولة والتنافسية. تحتل إسبانيا الصدارة بأريحية بأربع نقاط وفارق أهداف +4 ، بعدما وضعت نفسها في موقع قوي في سباق الأدوار الإقصائية عقب فوز سريري 4–0 على السعودية.

هذا يترك أوروغواي في المركز الثاني بنقطتين وفارق أهداف محايد تماماً (0)، متساوية في النقاط مع الرأس الأخضر (نقطتان، 0 فارق أهداف) بعد أن لا سيليستي أُجبرت على الاكتفاء بتعادل شاق 2–2 ضد القروش الزرقاء. لا تزال السعودية راسية في قاع الجدول بنقطة واحدة. تُعد مباراة الجولة الثالثة المقبلة في ملعب غوادالاخارا نقطة ارتكاز رياضية مطلقة لكلا العملاقين وهما يقاتلان لتأمين التأهل التلقائي أو تجنب سيناريوهات بطاقة جامحة محفوفة بالمخاطر قبل الدخول إلى مراحل الإقصاء.

إذا فازت إسبانيا

فوزٌ لرجال لويس دي لا فوينتي سيقذف بالأوروبيين إلى سبع نقاط، مؤمّناً فوراً التأهل التلقائي إلى دور الـ32 كمتصدري المجموعة بلا منازع. وعلى النقيض، ستجمّد هذه النتيجة أوروغواي عند نقطتين. وبحسب النتيجة المتزامنة لمباراة الرأس الأخضر ضد السعودية، قد يؤدي فوز أوروغواي إلى إسقاطهم إلى المركز الثالث أو الرابع، إما بإقصائهم تماماً أو بتركهم يعتمدون كلياً على سيناريوهات البطاقة الجامحة.

إذا فازت أوروغواي

إذا ضمن رجال مارسيلو بييلسا النقاط الثلاث كاملة، فسيُكمل ذلك تعافياً مذهلاً في دور المجموعات للمنتخب الجنوب أمريكي. الانتقال إلى خمس نقاط سيسمح لأوروغواي بتجاوز إسبانيا وتأمين العبور التلقائي إلى دور الـ32 كمتصدرين للمجموعة أو وصيفين. وعلى النقيض، سيحبس هذا السيناريو إسبانيا عند أربع نقاط، مجبراً إياهم على الاعتماد على نتيجة المباراة الموازية لمعرفة ما إذا كانوا سيحافظون على مقعد تلقائي أو يتقدمون كأحد أفضل أصحاب المركز الثالث عبر البطاقات الجامحة.

سيناريو التعادل

تقاسم النقاط في غوادالاخارا سيترك إسبانيا مرتاحة عند خمس نقاط وبأمان إلى الأدوار الإقصائية. بالنسبة لأوروغواي، الانتقال إلى ثلاث نقاط سيبقيهم منغلقين في معركة تأهل ضيقة. بينما يمنع التعادل الإقصاء الرياضي الفوري، فإن إنهاء المشوار بثلاث نقاط وفارق أهداف محايد تماماً (0) سيجعل ترتيبهم النهائي معتمداً على نتيجة الرأس الأخضر، مما يجعل تذكرة البطاقة الجامحة إلى دور الـ32 معتمدة بدرجة كبيرة على هوامش المجموعة الموازية.

أخبار الفريقين & القوائم

لم يؤكد مدرب أوروغواي مارسيلو بيلسا تشكيلة محتملة، ولا توجد حالياً أي إصابات أو إيقافات مُدرجة لـ لا سيليستي. من المتوقع صدور تحديثات أقرب إلى ضربة البداية.

وبالمثل، لم يؤكد مدرب إسبانيا لويس دي لا فوينتي بعد تشكيلته الأساسية، مع عدم وجود مخاوف بشأن الإصابات أو الإيقافات مُدرجة في هذه المرحلة. ستُضاف أخبار الفريق الإضافية عند توفرها.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى

حققت أوروغواي فوزاً واحداً وثلاثة تعادلات وهزيمة واحدة في آخر خمس مباريات لها، مسجلة خمسة أهداف ومستقبلة خمسة. انتهت مباراتها الأخيرة بالتعادل 2-2 أمام الرأس الأخضر في كأس العالم في 21 يونيو، بعد تعادل سابق 1-1 مع السعودية في افتتاح مجموعتها. تعكس نتيجتا كأس العالم كلتاهما حالة من عدم الاتساق التي لازمتهم خلال سلسلة شملت أيضاً تعادلاً ودياً 1-1 مع إنجلترا وتعادلاً سلبياً مع الجزائر. وكانت أدنى نقطة في هذه السلسلة هزيمة 5-1 أمام الولايات المتحدة في نوفمبر 2025.

تُظهر آخر خمس مباريات لإسبانيا فوزين وتعادلين وهزيمة واحدة. كانت نتيجتهم الأخيرة فوزاً 4-0 على السعودية في 21 يونيو، وهو أداء أكد عمقهم الهجومي. قبل ذلك، تعادلوا 0-0 مع الرأس الأخضر في افتتاح كأس العالم. عبر المباريات الخمس، سجلت إسبانيا ستة أهداف واستقبلت هدفاً واحداً، مع شباك نظيفة في مباراتين وديتين متتاليتين أمام مصر والعراق سبقتا البطولة.

سجل المواجهات المباشرة

أوروجواي آخر مباراتان إسبانيا 0 انتصار 0 تعادل 2 انتصاران إسبانيا 3 - 1 أوروجواي

إسبانيا 2 - 0 أوروجواي 1 الأهداف المسجلة 5 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 1/2 سجل كلا الفريقين 1/2

تغطي بيانات المواجهات المباشرة مباراتين، كلتاهما لُعبتا كوديتين. كانت الأحدث في 6 فبراير 2013، عندما فازت إسبانيا على أوروغواي 3-1. قبل ذلك، فازت إسبانيا 2-0 في 17 أغسطس 2005. فازت إسبانيا في كلتا المواجهتين المسجلتين، مسجلة خمسة أهداف ومستقبلة هدفاً واحداً عبر المباراتين.

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