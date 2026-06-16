كأس العالم - المجموعة 8 هارد روك

ستُقام مباراة أوروغواي ضد الرأس الأخضر في 21 يونيو 2026 عند الساعة 18:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و22:00 بتوقيت غرينتش.

سياق المباراة ورؤى يوم الافتتاح

في واحدة من أكبر صدمات البطولة حتى الآن، تعادل الوافدون الجدد إلى البطولة الرأس الأخضر مع أبطال 2010 إسبانيا بنتيجة 0-0. كان حارس مرمى الرأس الأخضر فوزينيا البالغ من العمر 40 عامًا هو البطل، والآن ارتفع عدد متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير بين عشية وضحاها نتيجة لذلك.

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اللاعبون الأساسيون والمدرب في أوروغواي

مع انتقال لويس سواريز وإدينسون كافاني بعيدًا عن كرة القدم الدولية، يعتمد نظام المدرب الأسطوري مارسيلو بيلسا بشكل كبير على عمال الوسط الكادحين. لاعب ريال مدريد فيدي فالفيردي هو القطعة الأساسية في اللغز، إلى جانب مانويل أوغارتي لاعب مان يونايتد وصانع ألعاب توتنهام الأنيق رودريغو بينتانكور. ستسعى أوروغواي إلى جعل حياة الخصوم صعبة بفضل الثنائي ذي الخبرة الكبيرة رونالد أراوخو وخوسيه ماريا خيمينيز اللذين يقودان خط الدفاع الرباعي.

سيطبق بيلسا نظامه المميز 4-3-3 عالي الكثافة والمركّز على الضغط العدواني. شهد هذا النهج تسجيل أوروغواي 147 استعادة عالية للكرة خلال دورة التصفيات—بزيادة 26 عن أي دولة أخرى في أمريكا الجنوبية.

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اللاعبون الأساسيون والمدرب في الرأس الأخضر

تقدم المهاجم دايلون ليفرامينتو وسجل أربعة أهداف في التصفيات، بما في ذلك أهداف حاسمة ضد أنغولا والكاميرون، لينهي التصفيات كهداف مشترك للمجموعة. يخضع الرأس الأخضر لإشراف القائد السابق بيدرو ليتاو بريتو، المعروف بمودة باسم بوبيستا. وهو على رأس الجهاز الفني منذ 2020 وسيعتمد على شكل دفاعي منضبط إذا كان لفريقه أن يفجر مفاجأة أو اثنتين في الأمريكتين. أثبت حارس مرمى تشافيس المخضرم فوزينيا جدارته ضد إسبانيا في اليوم الأول من المباريات، وسيعتمد الرأس الأخضر على بطولاته مرة أخرى في مواجهتيه الأخريين في المجموعة. يمارس فوزينيا مهنته في الدرجة الثانية من كرة القدم البرتغالية، وقد ارتقى حقًا إلى مستوى التحدي لصالح الوافدين الجدد إلى كأس العالم أمام منافسة أكثر شهرة بكثير.

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قائمة أوروغواي المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: سيرخيو روشيت (إنترناسيونال)، فرناندو موسليرا (غلطة سراي)، سانتياغو ميلي (جونيور إف سي).

المدافعون: غييرمو فاريلا (فلامنغو)، رونالد أراوخو (برشلونة)، خوسيه ماريا خيمينيز (أتلتيكو مدريد)، سانتياغو بوينو (وولفز)، سيباستيان كاسيريس (كلوب أمريكا)، ماثياس أوليفيرا (نابولي)، خواكين بيكيريز (بالميراس)، ماتياس فينيا (فلامنغو).

لاعبو الوسط: مانويل أوغارتي (مانشستر يونايتد)، إميليانو مارتينيز (بالميراس)، رودريغو بينتانكور (توتنهام)، فيديريكو فالفيردي (ريال مدريد)، أغوستين كانوبيو (فلومينينسي)، خوان مانويل سانابريا (أتلتيكو سان لويس)، جيورجيان دي أراسكايتا (فلامنغو)، نيكولاس دي لا كروز (فلامنغو)، رودريغو زالازار (إس سي براغا)، فاكوندو بيليستري (باناثينايكوس)، ماكسيميليانو أراوخو (سبورتينغ سي بي)، بريان رودريغيز (كلوب أمريكا).

المهاجمون: رودريغو أغويري (كلوب أمريكا)، فيديريكو فيناس (ريال أوفييدو)، داروين نونيز (الهلال).

قائمة كابو فيردي المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: فوزينيا (تشافيس)، مارسيو روزا (مونتانا)، سي جي دوس سانتوس (سان دييغو).

المدافعون: ستوبيرا (تورينسي)، روبرتو لوبيس (شامروك روفرز)، جواو باولو (إف سي إس بي)، ديني (البطائح)، لوغان كوستا (فياريال)، ستيفن موريرا (كولومبوس كرو)، فاغنر بينا (طرابزون سبور)، سيدني لوبيس كابرال (بنفيكا)، كلفن بيريس (إس جي كيه).

لاعبو الوسط: جاميرو مونتيرو (بي إي سي زفوله)، كيفن بينا (كراسنودار)، ديروي دوارتي (لودوغوريتس)، تيلمو أركانجو (فيتوريا غيمارايش)، لاروس دوارتي (بوشكاش أكاديميا)، يانيك سيميدو (فارينسي).

المهاجمون: ريان مينديز (إيغدير)، غاري رودريغيز (أبولون ليماسول)، ويلي سيميدو (أومونيا)، جوفاني كابرال (إستريلا أمادورا)، جيلسون تافاريس (أكرون تولياتي)، دايلون ليفرامينتو (كازا بيا)، هيليو فاريلا (مكابي تل أبيب)، نونو دا كوستا (إسطنبول باشاك شهير).

أخبار الفريق والقوائم

يدير أوروغواي مارسيلو بيلسا. لا توجد إصابات أو إيقافات مدرجة في بيانات القائمة الحالية، ولم يتم تأكيد تشكيلة محتملة قبل المباراة. ستتم إضافة التحديثات أقرب إلى صافرة البداية.

مدرب الرأس لكابو فيردي بوبيستا أيضًا ليس لديه أي إصابات أو إيقافات مسجلة في البيانات المتاحة. لم يتم إصدار التشكيلة الأساسية المؤكدة. سيتم تقديم المزيد من أخبار الفريق مع اقتراب موعد المباراة.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى

حقق منتخب أوروغواي فوزًا واحدًا وثلاثة تعادلات وهزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له. وانتهت مباراته الأخيرة بتعادل 1-1 مع السعودية في كأس العالم يوم 15 يونيو، كما تعادل 0-0 مع الجزائر و1-1 مع إنجلترا في مباريات ودية في وقت سابق من العام. وكانت الهزيمة الوحيدة في هذه السلسلة خسارة ثقيلة 5-1 أمام الولايات المتحدة الأمريكية في نوفمبر 2025. ويُكمل تعادل سلبي مع المكسيك صورة المباريات الخمس. عبر تلك المباريات، تُظهر نتائج أوروغواي فريقًا كان من الصعب هزيمته لكنه عانى أيضًا لتحقيق الفوز.

يصل الرأس الأخضر في حالة قوية، بعدما فاز في ثلاث من آخر خمس مباريات له. وكانت نتيجته الأخيرة قبل كأس العالم فوزًا 3-0 على برمودا يوم 6 يونيو، كما تغلب على صربيا 3-0 في أواخر مايو. ويُكمل تعادل 1-1 مع فنلندا وخسارة 4-2 أمام تشيلي السلسلة، إلى جانب التعادل 0-0 مع إسبانيا يوم 15 يونيو. أظهر الرأس الأخضر أنه قادر على التسجيل بغزارة في المباريات الودية الأخيرة، مع إظهار الانضباط الدفاعي لاحتواء خصوم من الطراز الرفيع.

سجل المواجهات المباشرة

لا توجد مواجهات سابقة بين أوروغواي والرأس الأخضر مسجلة في البيانات المتاحة. ستكون المباراة في ملعب هارد روك في ميامي أول مواجهة موثقة بين البلدين.

الترتيب

في المجموعة الثامنة، تتصدر أوروغواي حاليًا جدول الترتيب، فيما يحتل الرأس الأخضر المركز الرابع قبل هذه المباراة.