أن يقوم روبن فان بيرسي بذلك، يقول ما يكفي عن المشاكل في فينورد

يبدي ويم كيفت قلقه بشأن روبن فان بيرسي وآرنه سلوت. كلا المدربين يمران بفترات مضطربة لدى فينورد وليفربول على التوالي، ولا يرى المهاجم السابق في الوقت الراهن أي بصيص ضوء في نهاية النفق.

اختار سلوت الأربعاء أمام باريس سان جيرمان (خسارة 2-0) اللعب بدفاع خماسي، مع جيريمي فريمبونغ في الجهة اليمنى. ويتحسر كيفت في عموده لصحيفة دي تيليغراف: «قبل الاستراحة كانت للاعب الدولي الهولندي بعض اللقطات الجيدة، لكن في الشوط الثاني كان غير مرئي ضمن النظام ذي خمسة مدافعين».

وأضاف: «النهج التكتيكي الذي اختاره سلوت لم يساعد ليفربول. لا يناسب الفريق، وكان عبئًا أكثر منه حلًا. كانت النتيجة والأداء مخيبين. وأثبت ليفربول أنك لا تكون بالضرورة أفضل دفاعيًا مع خمسة مدافعين»، وفقًا لكيفت الذي رأى خطة سلوت أمام باريس سان جيرمان تتلاشى.

ويُجري كيفت مقارنة مباشرة مع وضع فان بيرسي كمدرب لفينورد. «حتى في فينورد، تغيب الجودة، ويعاني الفريق كرويًا، والثقة مفقودة إلى حد بعيد. ليست توقعات جيدة للقمة في الدوري الهولندي أمام الملاحق إن إي سي، صاحب المركز الثالث».

وما لا يساعد أيضًا أن لوتشيانو فالينته وأنيس حد موسى محل شك لدى فريق روتردام. «كون فان بيرسي اضطر إلى إشراك نفسه في التشكيلة الأساسية خلال التدريب يقول الكثير عن مشكلات النقص العددي. وفي الوقت نفسه، فهذا ليس الحل لفينورد أيضًا».

لذلك يرى كيفت الصورة قاتمة بالنسبة لفينورد فيما يتعلق بزيارته إلى دي غوفرْت. «في روتردام لا يمكنهم سوى الأمل في انتفاضة لدى المهاجم الياباني أياسي أويدا. أو أن يسقط إن إي سي بسبب الغرور أو ضغط ضرورة الفوز ليصبح ثانيًا. لكنني لا أرى أيًا من هذين السيناريوهين يحدث سريعًا مع إن إي سي هذا الموسم».

يبدأ فينورد المباراة القوية أمام إن إي سي متقدّمًا بنقطة واحدة. وفي وقتٍ سابق من هذا الموسم خسر فريق فان بيرسي في مواجهة مثيرة بنتيجة 2-4 أمام المنافس القادم من نايميخن.