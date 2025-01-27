مستشهدًا بحديث أنمار الحائلي .. محمد المنجم غاضبًا: ميزان المنافسة كُسر والشباب يعاني!

غضب كبير في سوق الانتقالات الشتوي الحالي..

مع بقاء أربعة أيام فقط على انتهاء سوق الانتقالات الشتوية الحالي، خرج محمد المنجم؛ رئيس نادي الشباب، مهاجمًا مسؤولي لجنة الاستدامة، لعدم الحصول على موافقات لضم اثنين من اللاعبين الذين تم الاتفاق معهما.

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بحسب صحيفة "عكاظ"، فقد اتفق مسؤولو الشباب مع الظهير البرازيلي لياندرينيو والحارس الأوكراني جورجي ميكولايفيتش بوشان، لكن لم ينضما لليوث حتى الآن، في انتظار موافقة لجنة الاستدامة المالية.

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تأخر وصول موافقات لجنة الاستدامة تسبب في غضب المنجم، الذي قال في تصريحاته للصحفيين: "وجهوا السؤال عن الصفقات للجنة الاستدامة، الأخ حامد البلوي؛ المشرف على الكرة في الخلود، لم يتحدث من فراغ، وحديث سامي آل فاضل؛ رئيس الأخدود، لم يكن من فراغ، في العام الماضي قال أنمار الحائلي؛ رئيس الاتحاد السابق، (ميزان المنافسة اختل)، وأنا أقول إنه كُسر".

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وأضاف: "الشباب يعاني، نحن نتحرك بدعم ثلاثة ملايين شهريًا وأقارع أندية بمليارات، ميزانية الشباب تساوي ميزانية أقل نادي في دوري روشن، لجنة الاستقطاب تدعمنا بلاعب واحد، وقلت إن كان هذا قدرنا نحن راضون، لكن أكبر مورد لنا هو المداخيل التجارية".

رئيس الشباب اختتم: "وسط كل هذه الظروف نسير ووقعنا مع لاعبين ووصلنا لنصف نهائي كأس الملك، هل المطلوب منا ألا ننافس؟!، تلك الأمور غير احترافية في التعامل، أنا أعرف ما لي وما عليّ، ليس هناك شخص في المملكة يفهم أنظمة الاستدامة المالية أكثر مني".

الحائلي كان قد هاجم لجنة الاستقطابات من قبل في الموسم الماضي، مؤكدًا أن ناديه لم يحصل على الدعم المستحق، وأن الدعم بشكل عام بين مختلف الأندية لم يكن متساويًا، مصرحًا: "من يدعم الأندية هي الدولة فقط لا غير".

يذكر أن الشباب يحتل المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 29 نقطة، متأخرًا عن الصدارة بـ14 نقطة، والتي يقتسمها الهلال مع الاتحاد بـ43 نقطة.