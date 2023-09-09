أنصفت نجم النصر .. رابطة الدوري السعودي تُوضح دور رونالدو في "ثورة" الانتقالات

الدوري السعودي عاش فترة انتقالات تاريخية في صيف 2023

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أنصفت رابطة الدوري السعودي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر وأكدت على دوره الإيجابي في موسم الانتقالات التاريخي الذي شهده دوري روشن هذا الصيف.

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النصر كان قد بدأ ثورة الانتقالات في السعودية بالتعاقد مع رونالدو خلال يناير الماضي، ليلحق به عددًا من أبرز نجوم العالم هذا الصيف وعلى رأسهم نيمار وكريم بنزيما وألكسندر ميتروفيتش ونجولو كانتي.

مايكل إيمينالو مدير كرة القدم في رابطة الدوري أكد، خلال حواره مع شبكة سكاي سبورتس، الدور الإيجابي الذي لعبه النجم البرتغالي في إقناع نجوم الصف الأول في أوروبا بالقدوم واللعب في الدوري السعودي.

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إذ قال ردًا على سؤال حول إن كان رونالدو هو الرجل الذي صنع الفارق في ثورة الانتقالات السعودية "بالتأكيد، لقد امتلك الشجاعة ليخطو تلك الخطوة دون أي مشكلة. النجوم الكبار في كرة القدم يعرفون بعضهم جيدًا ويتحدثون معًا، خاصة أولئك الذين في القمة".

أضاف "لقد تبادل رونالدو الحديث مع زملائه حول القدوم للسعودية، أتخيل حوارًا مثل "واااو لقد فعلتها حقًا!" ليُجيب رونالدو "نعم فعلتها وقد كان ذلك رائعًا ومذهلًا"، لذا بالتأكيد يعود له بعض الفضل في إثرة اهتمام مجموعة من زملائه تجاه القدوم للدوري السعودي".

من جانب آخر، نفى إيمينالو تمامًا ما أثير في الإعلام الأوروبي حول رغبة المسؤولين في السعودية عن وجود فريق أو اثنين لهم في دوري أبطال أوروبا، إذ قال "لا أعلم من أين أتى هذا الحديث! هدفنا تحقيق الاستقرار في الدوري الخاص بنا وتلك الخطوة الأولى لنا حاليًا، نهدف لجعل الدوري السعودي ممتعًا ومثيرًا لمشجعينا ولفت نظر بقية المشجعين في العالم لما نقوم به. من أثار تلك الأخبار يتمتع بنظرة حالمة للمستقبل البعيد".

يُشار إلى أن صاحب الـ38 عامًا وقع عقدًا مع النصر يمتد حتى صيف 2025 يتقاضى بموجبه 200 مليون يورو سنويًا.

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