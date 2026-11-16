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أثار نجم برشلونة رافينيا التساؤلات باختياره البقاء مع منتخب البرازيل رغم إيقافه وغيابه عن مباراته المقبلة. وبينما توقع كثيرون عودة الجناح مبكرًا إلى كتالونيا، أوضح مدرب البرازيل كارلو أنشيلوتي سبب قراره.

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البطاقة الحمراء تُبعد رافينيا عن مباراة سنغافورة

تعرّض مهاجم برشلونة للإيقاف بعد حصوله على بطاقة حمراء غريبة خلال خسارة البرازيل الودية الأخيرة أمام اليابان بنتيجة 3-2 . فبعد استبداله، طُرد رافينيا وهو على مقاعد البدلاء في اللحظات الأخيرة، إثر احتجاجه الغاضب على التحكيم بعد هدف الفوز الذي سجله تاتسوهيرو ساكاموتو في الدقيقة 91.

ورغم اعتذار جناح ليدز السابق لاحقًا عن انفعاله، فقد تمسّك برأيه أن مستوى التحكيم كان دون المطلوب. ويمنعه الإيقاف من المشاركة في آخر مباراة ودية للبرازيل في نوفمبر، المقررة الثلاثاء أمام سنغافورة، لكنه اختار عدم العودة جوًا للانضمام إلى تشكيلة هانسي فليك في مدينة جوان جامبر الرياضية.

أنشيلوتي يشيد بالتزام قائد الفريق تجاه المجموعة

في مؤتمره الصحفي قبل مواجهة سنغافورة، بدّد أنشيلوتي الشائعات بشأن وضع رافينيا داخل معسكر المنتخب. وشدّد المدرب الإيطالي على أن البقاء مع المجموعة كان قرار اللاعب وحده.

وقال أنشيلوتي للصحفيين، نقلًا عن SPORT: «أظهر رافينيا محبة كبيرة للمنتخب الوطني. لقد طُرد، لكنه أراد البقاء مع الفريق. وهذه علامة مهمة جدًا على أن المجموعة، ولا سيما قادتها، وهو أحدهم، تتمتع بروح جماعية صحية جدًا».

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أنشيلوتي يرد على روماريو

أثارت الخسارة أمام اليابان انتقادات حادة في البرازيل، إذ طالب روماريو، الفائز بكأس العالم 1994، علنًا بإقالة أنشيلوتي . وشكك المهاجم السابق في قدرة الإيطالي على قيادة منتخب البرازيل، وحثّ رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم على التحرك، وكتب عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «أنشيلوتي، كفى! احزم حقائبك وارحل!»

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ولم يتهرّب أنشيلوتي من الانتقادات خلال مؤتمره الصحفي، وردّ بسخرية على المهاجم الأسطوري قائلًا: «للجميع حرية التعبير. في بلد ديمقراطي، يمكن لكل شخص أن يكون له رأي. روماريو له رأيه، مثل الجميع. من حقه أن يبدي رأيه، ومن حقي أيضًا، في رأيي، أن أعتقد أنه قد يقول أكاذيب أو حقائق أو هراء. الحقيقة أن روماريو يتحدث كثيرًا، وهذا حقه».

عودة سريعة إلى كتالونيا قبل مواجهة فياريال

سيستقل رافينيا طائرة عائدة إلى إسبانيا فور انتهاء مباراة الثلاثاء الودية أمام سنغافورة. ويمنح هذا الجدول الجناح بضعة أيام للتعافي من رحلة السفر الطويلة قبل عودة برشلونة إلى المنافسات المحلية بمواجهة فياريال على ملعب كامب نو يوم الأحد، لتتاح له فرصة سريعة لتجاوز إحباطه مع المنتخب.