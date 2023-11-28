أنشيلوتي يرد على إطراء كارباخال.. ويوجه نصيحة لتشافي!

المدرب الإيطالي يمر بفترة اتزان رفقة الملكي..

حث مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي نظيره في برشلونة تشافي هيرنانديز على تخطي فترة الانتقادات الحالية والتعثرات التي يواجهها الفريق الكتالوني بمواصلة العمل.

وقال أنشيلوتي في معرض حديثه بالمؤتمر الصحفي الخاص بمباراة نابولي في دوري ابطال أوروبا: "نواجه كمدربين هذه الفترات، لكن أظن أن لديه الخبرات الكافية للتعاطي مع الأمور من هذه النوعية، عليه مواصلة المضي قدمًا".

وأشاد أنشيلوتي بلاعبيه بيلينجهام ولونين، قائلًا إن الأول على عكس باقي الإنجليز الذين واجهوا مشكلات تأقلم في الدوري الإسباني "لاعب ناضج ورائع وتأقلم بسرعة" بينما أشاد بحارسه الأوكراني الذي رأى أنه "ينافس كيبا في الفترة الحالية بشكل رائع".

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كما تطرق أنشيلوتي إلى تصريحات داني كارباخال مؤخرًا حول أنه كان في موضع المسؤولية، فكان ليمنح أنشيلوتي عقدًا جديدًا، فقال مازحًا: "أنا من طرفي سأمنح كارباخال عقدًا حتى 2030، أشكره على كلماته وهو مثال حي على الالتزام".

كما رفض بشكل قاطع الحديث عن مستقبله مع ريال مدريد أو الغيابات التي يعانيها الملكي، قائلًا إن الحديث من هذا النوع "يفتقر إلى احترام اللاعبين الحاليين الذين يقدمون مستوى جيدًا للغاية ويقومون بعمل رائع".