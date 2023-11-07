أنشيلوتي يحدد أبرز المرشحين للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 2023-2024!

المدرب الإيطالي خبير في هذه البطولة..

تناول الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد العديد من الملفات أثناء حديثه في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ريال مدريد وسبورتنج براجا في دري أبطال أوروبا.

وأثنى أنشيلوتي على براجا، قائلًا إنهم "يلعبون كرة القدم بشكل جيد، ويملكون مهاجمًا طويلًا للغاية" في إشارة إلى الفرنسي سيمون بانزا.

وقال أنشيلوتي إن المرشحين على اللقب لا يزالون بنفس الحظوظ، محددًا مانشستر سيتي وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان و"الإسبان" على خد تعبيره.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتطرق إلى فينيسيوس جونيور أحد أهم لاعبيه، قائلًا إنه "يواصل التحسن، وهو لاعب رائع وعليه في بعض الأحيان أن يضبط سلوكه".

كما أشار إلى أنه كمدرب لريال مدريد، لا يتم تقييمه على أي شيء بخلاف الفوز، وأن تلك هي الوسيلة لتقييم أي مدرب عمومًا.