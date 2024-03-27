أنشيلوتي يتنفس الصعداء.. بشرى سارة بشأن إصابة نجم وسط ريال مدريد

أنباء سارة لعشاق الملكي..

بادر صحفي إسباني بتبشير جماهير ريال مدريد حول إصابة اللاعب إدواردو كامافينجا خلال مباراة تشيلي الودية يوم أمس.

وقال رامون ألفاريز صحفي "ماركا" عبر "إكس" وهو الصحفي المقرب من ريال مدريد: "كامافينجا بخير، حتى مباراة الأحد ليس خارجها!".

وأضاف عن التشخيص الأولي للإصابة: "لقد كانت ضربة اعتيادية، ليس هناك أي شيء آخر".. في إشارة إلى التدخل الذي تعرض له كامافينجا من قبل لاعب تشيلي ماوريسيو إيسلا.

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وكانت فرنسا قد تغلبت على تشيلي وديًا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في واحدة من المباريات الودية المثيرة خلال فترة التوقف الدولي.

يذكر أن ريال مدريد تنتظره مباراة قوية يوم الأحد داخل الديار أمام أتلتيك بيلباو لحساب الجولة 30 من الدوري الإسباني 2023-2024.