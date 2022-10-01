أنشيلوتي: نحن في تحدٍ صعب، بنزيما جاهز ولا أقلد تشافي

الريال يستعد لمواجهة أوساسونا في الدوري الإسباني

أكد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد على صعوبة الفترة القادمة، خاصة على صعيد ازدحام المباريات ما بين الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، وذلك خلال تصريحاته قبل مواجهة أوساسونا يوم غدٍ الأحد.

أنشيلوتي: نخوض تحديًا صعبًا قبل كأس العالم

المدرب الإيطالي انتقد ضغط المباريات بهذا الشكل مطالبًا الجهات المسؤولة بالبحث عن حلول، واصفًا الفترة القادمة بأنها تحدٍ صعب حيث يرغب النادي في مواصلة نتائجه الجيدة محليًا والتأهل لدور الـ16 من دوري الأبطال.

وأضاف "نعيش فترة مهمة من الموسم تتضمن العديد من المباريات في وقت قصير، سواء في الدوري أو دوري الأبطال، سنلعب كل 3 أيام ولذا التدوير بين اللاعبين سيكون مهمًا".

تابع "أمامنا تحدٍ قبل التوقف لخوض كأس العالم وهو تقديم أداء جيد في جميع كل تلك المباريات ومواصلة النتائج الجيدة في الدوري الإسباني وحسم التأهل لدور الـ16 في دوري الأبطال".

مدرب ريال مدريد يكشف أوضاع اللاعبين قبل مواجهة أوساسونا

أنشيلوتي أكد جاهزية كريم بنزيما للعب أمام أوساسونا في سانتياجو بيرنابيو غدًا، فيما أوضح أن لوكا مودريتش يُتوقع أن يكون جاهزًا في مباراة الأربعاء ضمن دوري الأبطال.

وأضاف حول أوضاع لاعبيه "بنزيما في حالة جيدة للغاية، تدرب معنا طوال الأسبوع وحالته البدنية جيدة جدًا، سيبدأ مباراة الغد أمام أوساسونا، مودريتش يُعاني من مشكلة ما لكنها ليست خطيرة ومن المقرر أن يكون معنا يوم الأربعاء أو بحد أقصى مباراة الأسبوع القادم في الليجا".

"هازارد وأسينسيو بحالة جيدة، لعبا مع منتخبي بلادهما وحالتهم جيدة، هم مثل الآخرين .. جاهزون للعب. لوكاس فازكيس تدرب قليلًا مع الفريق وسيكون معنا بشكل كامل الأسبوع القادم".

أنشيلوتي: لا أقلد تشافي ولا نفكر بالكلاسيكو

المدرب المخضرم سُئل عن تصريحات تشافي المدير الفني لبرشلونة حول حديثه مع مدربي المنتخبات الوطنية حول مشاركة لاعبي الفريق معهم، فأوضح أنه لا يقوم هذا الأمر أبدًا.

وأضاف "أنا لا أتحدث مع المدربين، بل هم يتصلون بي. أتحدث معهم قبل اختيار اللاعبين لإبلاغهم بحالة اللاعبين لكني لا أتحدث خلال تواجدهم مع المنتخب".

وعن الكلاسيكو أمام برشلونة المقرر في الـ16 من أكتوبر الجاري، قال أنشيلوتي "الكلاسيكو مازال بعيدًا جدًا، لا نُفكر إلا في مباراة الغد ونستعد جيدًا لها، ليس هناك وقت للتفكير في مباراة لدينا بعد 15 يومًا".

أتم "علينا التفكير بمواجهة أوساسونا والفوز بها ثم موقعة دوري الأبطال أمام شاختار والفوز أيضًا".