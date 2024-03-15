أنشيلوتي: ريال مدريد لن ينتقم من مانشستر سيتي "الأفضل في العالم!"

المدرب الإيطالي يحاول تخفيف العبء عن لاعبيه..

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سجل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي رأيه حول قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا التي وضعت فريقه ريال مدريد في مواجهة قوية ومكررة أمام مانشستر سيتي.

وقال أنشيلوتي قبل مباراة أوساسونا في الدوري: "مانشستر سيتي ربما يكون الفريق الأفضل في أوروبا حاليًا، سوف نرى ما سيحدث".

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وأكد: "القرغة وضعتنا في مباراة قوية للغاية لكنها ليست انتقامًا من شيء، وإنما مجرد مباراة في ربع النهائي".

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وأفاد أنشيلوتي بأنه مطمئن على الحالة التي يمر بها ريال مدريد على الصعيد الفني وحتى على مستوى استعادة عنصرين أساسيين بالنسبة له وهما تيبو كورتوا وإيدير ميليتاو.

وقال أنشيلوتي: "نمر بفترة جيدة، نتصدر الدوري ونسير إلى آخر نقطة في دوري الأبطال، نقترب من اكتمال الصفوف واستعادة كورتوا وميليتاو، ربما نكون في أفضل حالاتنا ثم نتعثر بالغد (يضحك). لكن إذا قلت بجدية إننا الآن في ظروف أفضل من أي وقت مضى، فلن يكون الأمر خاطئًا".

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