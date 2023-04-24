أنشيلوتي: استعنت بدوري الهواة للفوز على تشيلسي!

اعتراف مثير من أنشيلوتي عن سر تفوقه على تشيلسي بدوري الأبطال

كشف كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد عن الخطة التكتيكية التي اعتمدها فريقه للفوز على تشيلسي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وحقق فريق ريال مدريد فوزًا كبيرًا على تشيلسي بنتيجة 4-0، في مجموع المبارتين ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

واعترف أنشيلوتي بأنه استعان بدوري الدرجة الأولى "دورى الهواة" في أوروبا وتدربوا على تسديد فالفيردي مباشرة منذ البداية وهو أمر توقع رؤيته في الملعب.

وقال مدرب ريال مدريد في تصريحات لجريدة "ماركا": "لقد رأينا في المباريات الأخيرة لتشيلسي أن كيبا في بداية المباراة كان يتواجد على منطقة ركلة الجزاء".

وتابع: "اعتقدنا أنه من خلال تسديدة بعيدة من فالفيردي يمكننا التسجيل، وحاولنا العمل كثيرًا على الكرات الثابتة بشكل أقل دفاعية لأننا ندافع في المنطقة".

وأضاف: "في النهاية لم يحاول فالفيردي بذل مجهود في المسافات الطويلة و قرر أن كيبا لم يكن بعيدًا بما يكفي عن خطه للتسديد".

ومن المقرر أن يلتقي فريق ريال مدريد مع مانشستر سيتي في الدور نصف النهائي من البطولة للعام الثاني على التوالي بنفس المرحلة.