أنسو فاتي يحسم مستقبله في برشلونة ويوجه رسالة إلى مانشستر يونايتد!

فاتي يرفع راية التحدى أمام مانشستر يونايتد!

أكد أنسو فاتي نجم برشلونة أن فريقه لا يخشى مواجهة مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد في إياب دور ال16 من الدوري الأوروبي، بعد التعادل على كامب نو في الذهاب بهدفين لمثلهما، كما أكد أنه لن يرحل عن البلوجرانا خلال الفترة القادمة على عكس التقارير التى تربطه بالعديد من الأندية خاصة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

برشلونة أمامه مواجهة صعبة يوم الخميس القادم أمام مانشستر يونايتد في ملعب أولد ترافورد.

وقال فاتي عن مواجهة مانشستر يونايتد قال: "نحن بخير ولكن يونايتد أيضًا ستكون مباراة صعبة الفكرة هي أن نتبع كل شيء، نحن نذهب بكل الحماس نحن برشلونة ولسنا خائفين".

أوضح أنسو فاتي أي شك حول مستقبله في برشلونة شكر مهاجم برشلونة المشجعين على الدعم الذي تلقه وأكد أن نيته هي البقاء حتى نهاية عقده في 2027، حيث قال: "سأكون هنا لسنوات عديدة أخرى".

وأضاف: "أنا ممتنًا ومحظوظًا للعب لهذا النادي تعافيت بنسبة 100 في المائة واملك الرغبة في مواجهة كل التحديات مع برشلونة".