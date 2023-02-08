أندية السوبرليج تواصل "انشقاقها".. كلاسيكو آخر بين ريال مدريد وبرشلونة!

حل جديد للأزمة المادية أم مواصلة العناد مع "يويفا"؟

علمت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نادي برشلونة يخصص لزيادة مداخيله في فترة التحضير للموسم المقبل، من خلال جولة في الولايات المتحدة الأمريكية.

هذه الجولة تشمل أماكن في نيويورك ولوس أنجلوس، وقد يتم تفادي الذهاب إلى ميامي ودالاس ولاس فيجاس التي زارها الفريق الكتالوني في مواسم تحضير سابقة.

وكشفت الصحيفة أن برشلونة سيواجه في هذه الجولة كلًا من ريال مدريد ويوفنتوس بشكل أكيد، وهي الأندية التي تعد بمثابة "المنشقة" عن الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمشروع دوري السوبر الأوروبي.

ويقبع برشلونة في خضم أزمة اقتصادية طاحنة، ومن وسائل تلافي تبعاتها الجولات الصيفية ذات المردود المادي الكبير.