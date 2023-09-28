"أنت كنزنا".. أول رد رسمي من نابولي على أزمة فيكتور أوسيمين

نادي الجنوب يتحدث أخيرًا..

أصدر نادي نابولي بيانًا رسميًا حول واقعة فيكتور أوسيمين بخصوص الفيديو الذي تم نشره على "تيك توك" ورأى اللاعب وممثلوه أن به تهكمًا عليه.

وجاء البيان الذي أصدره نابولي ليؤكد أن منصات وسائل التواصل الاجتماعي وعلى رأسها "تيك توك" تتبع سياسات مختلفة في النشر من بينها الفيديوهات الطريفة.

وأكد البيان الرسمي للنادي أن نابولي يعتبر أوسيمين "كنزًا له" مدللًا بأن الإدارة رفضت قبول أي عرض يخص أوسيمين في الصيف.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كما أشار البيان إلى أنه في حالة فهم اللاعب أو ممثليه هذا الفيديو على هيئة أنه تهكم، فإن النادي لم يكن يقصد ذلك على الإطلاق.

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وكان الفيديو الذي حذف من "تيك توك" يشير إلى لقطة تضييع أوسيمين لركلة جزاء في الدوري الإيطالي بشكل ساخر، الأمر الذي تحدث عنه ممثل اللاعب روبرت كاليندا، وادى إلى حذف أوسيمين نفسه كل صوره بقميص نابولي من على حساباته بوسائل التواصل الاجتماعي.