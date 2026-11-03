"أنتم مخطئون تمامًا".. تحذير شديد اللجهة من لويس إنريكي قبل مواجهة فياريال!

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وجّه لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، رسالة صارمة إلى لاعبيه، مؤكداً أن بدايتهم المثالية في مشوار دوري أبطال أوروبا لن تعني شيئاً عندما يواجهون فياريال. وعلى الرغم من الانتصارات المُسيطرة على مانشستر سيتي وبرشلونة، يرى المدرب الإسباني أن التهاون يمثّل أكبر تهديد لطموحاتهم في التتويج الأوروبي للمرة الثالثة على التوالي.

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البداية المثالية لا تعني شيئًا

قدّم باريس سان جيرمان انطلاقة خالية من الأخطاء في مشواره الأوروبي الأخير، إذ يتصدّر جدول المرحلة الأولى. وأطاح بطل دوري أبطال أوروبا في النسختين الأخيرتين بكلٍّ من مانشستر سيتي وبرشلونة بنتيجة مقنعة بلغت 4-2 في كل مباراة.

لكن رحلته المقبلة إلى ملعب لا سيراميكا تمثّل تحديًا مختلفًا. فقد أظهر فياريال خطورته الهجومية في مباراته القارية السابقة، حين تقدّم بهدفين نظيفين على ليفربول قبل أن يخسر في النهاية بنتيجة متقاربة بلغت 4-3.

«الفوز سيكون مستحيلًا»

استغلّ لويس إنريكي المؤتمر الصحفي السابق للمباراة ليطالب بالالتزام التام، متجاهلًا الانتصارات البارزة التي حققها فريقه مؤخرًا. وحذّر لاعبيه من أن الاتكاء على الأمجاد السابقة سيقود حتمًا إلى كارثة أمام المنافس الإسباني.

وصرّح مدرب باريس سان جيرمان: «إذا كنتم تعتقدون أن [النتائج حتى الآن] هي ما سيمنحنا الفوز في مباراة الغد، فأنتم مخطئون تمامًا. سيكون الفوز مستحيلًا إذا لم تمتلكوا الطموح والإصرار والقدرة على الركض طوال المباراة».

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وأضاف: «نحن أمام فريق فياريال قوي خاض سلسلة مباريات صعبة حتى الآن. إنه فريق جيد جدًا، يقوده مدرب جيد جدًا. علينا أن نُظهر منذ الدقائق الأولى أننا جاهزون وأننا نمتلك الطموح للفوز. النتائج السابقة لا تنفع إطلاقًا عندما يتعلق الأمر بهذه المباراة».

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التعلّم من أخطاء الماضي

يسعى العملاق الفرنسي بشدّة إلى تجنّب تكرار عثراته الأوروبية السابقة. فرغم هيمنته الحالية، أشار مدرب باريس سان جيرمان إلى أن البداية القوية لا تضمن شيئًا.

وحذّر لويس إنريكي قائلًا: «في العام الماضي، بدأنا مثل هذا الموسم ولم ننهِ المنافسة ضمن الثمانية الأوائل. هذا هو دوري أبطال أوروبا. غدًا، من الضروري أن نكون مستعدين لكل السيناريوهات. نريد أن نتطوّر عن أدائنا في دوري العام الماضي».

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وتطلّعًا إلى الأجواء الصعبة في إسبانيا، أشار إلى: «لم نُعِدّ لهذه المباراة بشكل مختلف. هناك نقاط مهمة يجب أخذها في الحسبان، فنحن نريد أن نقدّم أداءً جيدًا في كل مرة، بغضّ النظر عن المباراة أو اللاعبين. غدًا سنرى، في ملعب مختلف يجسّد جوهر كرة القدم وأمام فريق كبير. سيكون من الصعب تجاوز ضغطهم. سيكون اختبارًا، وأنا أحب ذلك. علينا أن نكون منتبهين لكل شيء».

ويرى مدرب فياريال إنيجو بيريز أن هذه المباراة هي المعيار الأمثل لقياس مستوى فريقه، الذي يحتل حاليًا المركز الثامن في الدوري الإسباني. وقال بيريز: «المباراة التي سنخوضها غدًا مهمة بما يكفي، نظرًا لمكانة المنافس. أي سيناريو أفضل، وأي فريق أفضل في هذه المسابقة خلال العامين الأخيرين لنتمكّن من ترسيخ هذا الإيمان الذي ما زلنا نطوّره؟»

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متاعب الإصابات تتفاقم لدى الباريسيين

يتعيّن على باريس سان جيرمان خوض هذا الاختبار الإسباني الحاسم بتشكيلة منهكة إلى حدٍّ كبير. فالعناصر الأساسية عثمان ديمبيلي وماركينيوس ونونو مينديش سيغيبون جميعًا عن الرحلة.

علاوة على ذلك، يواجه الفريق غيابًا طويل الأمد في خط الهجوم. فمن المقرر أن يخوض خفيتشا كفاراتسخيليا فترة تأهيل طويلة عقب خضوعه لجراحة في الركبة، بعدما تعرّض لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي خلال الفوز الأخير على برشلونة. وستُجبر مخاوف اللياقة المتزايدة هذه لويس إنريكي على اختبار العمق الحقيقي لتشكيلته في سعيه للحفاظ على سلسلة انتصاراته.