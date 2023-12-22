أنباء سعيدة لبرشلونة ومزعجة لريال مدريد.. منتخب البرازيل يحسم موقف ثنائي الكلاسيكو!

هذا هو موقف النجمين من الألعاب الأولمبية 2024

تتزايد الإثارة داخل برشلونة استعدادًا لوصول فيتور روكي الوشيك. بعد أن توصل النادي إلى اتفاق مع أتلتيكو بارانينسي خلال الصيف للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا، لكن المشاكل المالية حالت دون وصوله حتى الشهر المقبل.

من المتوقع أن يساعد وصول روكي برشلونة على الخروج من مستواه السيئ الحالي، على الرغم من أنه كان من الممكن ألا يتمكن المراهق إذا استدعته البرازيل للمشاركة في تصفيات الألعاب الأولمبية 2024. ولحسن حظ البلوجرانا، لم يتم اختياره.

وقد استفاد جيرونا أيضًا من هذا، حيث غاب نجم الفريق سافيو أيضًا عن الاختيار، طرفا كتالونيا خرجا من هذه الاختيارات دون أضرار.

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من ناحية أخرى، يمتلك ريال مدريد لاعبين اثنين في الفريق البرازيلي تم اختيارهما، هما إندريك فيليبي مهاجم المستقبل والمدافع فينيسيوس توبياس.

سمح ريال مدريد للاعبين بالانضمام إلى الفريق في البطولة التحضيرية للأولمبياد، التي تقام في الفترة من 20 يناير إلى 11 فبراير. هذا لن يضعف ريال مدريد بشكل خاص، حيث لا يزال إندريك مع بالميراس على أي حال وتوبياس على أعتاب الفريق الأول وليس عنصرًا أساسيًا.