أنباء حزينة في مانشستر سيتي .. والد مدرب الفريق مفقود في إسطنبول

الأنباء الحزينة رافقت مانشستر سيتي في أكثر ليالي النادي الإنجليزي فرحة

لم يفرح الكل في مانشستر سيتي بالتتويج الأول للفريق بلقب دوري أبطال أوروبا؛ فأحد مساعدي بيب جوارديولا، كان قلقًا وربما كان التتويج آخر ما يشغله لأن والده اختفى من الملعب.

وتوج السيتي بلقبه الأول في دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على إنتر بهدف دون رد على ملعب أتاتورك في إسطنبول.

وبحسب الصحف الإيطالية فإن إنزو ماريسكا أحد أفراد جهاز المدرب بيب جوارديولا في مانشستر سيتي فقد والده الذي كان من المفترض أن يكون بالملعب ليشاهد نجاح نجله.

اختفاء والد المدرب الإيطالي استدعى تدخل الشرطة التركية التي تبحث عنه لكنها لم تجده حتى الآن.

وكانت بعض من مشاهد الفوضى والازدحام قد شوهدت في نهائي أمس خارج الملعب، كما اندلع حريق كبير خارج الملعب وتصاعد الدخان الذي كان مرئيًا بجواره.

ولعب إنزو في يوفنتوس وإشبيلية وسامبدوريا وويست بروميتش، وعمل مدربًا مع بيب منذ 2020 في مانشستر سسيتي وترك الفريق لفترة ليدرب بارما، لكنه عاد مجددًا ويتردد اسمه حاليًا مرتبطًا بتدريب نادي سيلتك الإسكتلندي.