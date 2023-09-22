أنباء جيدة لجماهير ريال مدريد.. اقتراب ظهور "ميسي تركيا" بقميص الملكي

النجم الجديد للملكي قاب قوسين من الظهور

هناك أنباء جيدة بشأن التركي اردا جولر لاعب ريال مدريد القادم من فناربخشه التركي، والبالغ من العمر 18 عامًا والمصاب منذ قدومه إلى الفريق الملكي.

وبدأ جولر التدريبات الجماعية برفقة ريال مدريد يوم الجمعة، مع توقعات بأن يكون جاهزًا في وقت قريب للغاية للمشاركة برفقة فريق كارلو أنشيلوتي.

من المتوقع، في حالة عدم حدوث أي انتكاسات، أن يكون اللاعب جاهزًا للظهور لأول مرة بعد المعسكر الدولي المقبل، والمقرر له الأسبوعان الثاني والثالث من أكتوبر المقبل.

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المباريات التالية بعد تلك النافذة الدولية هي إشبيلية في ملعب رامون سانشيز بيثخوان في أحد يومي 21 و22 أكتبوبر 2023.

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ثم يخوض ريال مدريد مباراته الثانية في دوري أبطال أوروبا ضد سبورتنج براجا، خارج الديار أيضًا يوم 24 أكتوبر 2023، مباراتان قد يتمكن التركي من الظهور في إحداهما لأول مرة بقميص ريال مدريد.