أنباء جيدة أخيرًا.. بيدري يعود أسرع من المتوقع إلى برشلونة

قد يلحق كلاسيكو الليجا المقبل..

وأخيرًا أنباء جيدة بشأن إصابة بيدري، الذي كان يتوقع أن يتعرض لغياب طويل، لكن يبدو أن الأمور لن تؤثر على حظوظه في اللحاق على الأقل بكلاسيكو شهر أبريل أمام ريال مدريد.

وكشفت الفحوصات التي أجريت على لاعب الوسط الموهوب، أن الإصابة التي تعرض لها على مستوى العضلة الفخذية المستقيمة بفخذه الأيمن في منطقة مختلفة عن التي تعرض لها في أوقات سابقة وتعرض لانتكاسة فيها تحديدًا خلال عوده الأخيرة من الإصابة، وفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو".

كان من المؤكد لحاق بيدري بجزء يسير من الموسم، لكن الآن يمكن أن يعود إلى الملاعب في الأيام العشرة الأخيرة من أبريل أو بداية شهر مايو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتقام مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة على ملعب سانتياجو برنابيو يوم الحادي والعشرين من أبريل المقبل، وينتظر أن تحفل بالإثارة والمتعة.

في الوقت الراهن، يحتل ريال مدريد المركز الأول بفارق 7 نقاط عن جيرونا الوصيف، و8 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثالث.