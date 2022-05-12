"أنا وبلماضي لا نتحدث بواقعية؟" رد ملهم من الركراكي

المدرب يتحدث قبل مواجهة المغرب وإسبانيا

رد وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب على الانتقادات التي وجهت له عقب تصريحه حول استهداف أسود الأطلس الفوز بكأس العالم قطر 2022، وذلك بعد وصوله إلى دور الـ16 بتصدره المجموعة السابعة على حساب كرواتيا وبلجيكا وكندا.

المنتخب المغربي يستعد لمواجهة نظيره الإسباني مساء غدٍ على استاد المدينة التعليمية في مباراة ستدخل الجيل الحالي من اللاعبين التاريخ حال حققوا الفوز وتأهلوا إلى دور الـ8، وهذا ما أوضح الركراكي أنه نقله للاعبين بهدف تحفيزهم لخوض اللقاء بالجدية والتركيز والجودة اللازمة.

أحد الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، والذي أقيم اليوم الإثنين، ربط بين تصريحات الركراكي وتلك التي أطلقها جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر في يناير 2020 حول استهداف الفوز باللقب العالمي في قطر، متهمًا إياهما بعدم الواقعية.

المدرب الشاب أجاب قائلًا "لم أقل أننا سنفوز بكأس العالم، بل قلت أن كل شيء وارد في كرة القدم، علينا أن نحلم بذلك، حتى من الجانب الإنساني لابد للشخص أن يحلم وإلا لن يُحقق شيئًا في حياته، أنا قادم من مدينة صغيرة وكان لدي أحلامي واليوم أتواجد معكم أستعد لثمن نهائي كأس العالم".

أضاف "نحن في إفريقيا لم يسبق لنا الفوز باللقب، لماذا لا نحلم بذلك؟ أرى إنها رسالة إيجابية للمستقبل وهذا ما قلته للاعبين، هل تطلبون مني إبلاغ اللاعبين بأننا سنخسر؟ لا لن أفعل بالتأكيد".

وأتم "لماذا أنتم الصحفيون العرب ترفضون القول أننا قادرون على ذلك؟ هذا أفضل من تعليقاتكم على تصريحات بلماضي والركراكي والاندهاش منها".

يُشار إلى أن المنتخب الجزائري لم ينجح في التأهل إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022 بعدما خسر المواجهة الفاصلة مع الكاميرون.