"أنا كلبها المدلل" .. جيرارد بيكيه يكشف تفاصيل علاقته بصديقته الجديدة بعد ترك شاكيرا!

بيكيه يتحدث عن تفاصيل علاقته بكلارا!

أعلن لاعب برشلونة السابق، جيرارد يكيه، عن بعض المواقف الحياتية، التي يعيشها مع صديقته الجديدة، بعد انفصاله عن المطربة شاكيرا.

وانفصل بيكيه عن شاكيرا بعد 11 عامًا، وبسبب الخلافات الأخيرة بينهما، أطلقت مغنية البوب الكولومبية أغنية تسخر فيها من صديقها السابق، والذي رد عليها في

وتحدث بيكيه عبر موقع تويتش عن صديقته الجديدة، قائلًا:" كلارا هي مصممة الأزياء الخاصة بي، أذهب معها إلى المتاجر وهي من تختار لي، فأنا كلبها المدلل".

وبعد الانفصال عن شاكيرا، نشر مدافع إسبانيا السابق صورة له ولصديقته عبر حسابه الرسمي على إنستجرام ليعلن علاقتهما رسميًا.

كلارا هي طالبة علاقات عامة ولدت في برشلونة، موظفة بشركة كوزموس، التابعة لبيكيه ووفقًا لصحيفة The Sun، فالثنائي التقى من خلال العمل.

الجدير بالذكر أن اللاعب أعلن اعتزاله كرة القدم، بعد مسيرة امتدت 18 عامًا، بلعب لكلًا من منتخب إسبانيا، وبرشلونة منذ الصغر بالأكاديمية، ثم مانشستر يونايتد، والإعارة إلى نادي ريال سرقسطة عامًا واحدًا ثم العودة لكامب نو حتى الاعتزال.