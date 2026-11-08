أموريم: التحكيم؟ لديكم أعين وشاشات تلفزيونية.. احكموا بأنفسكم وكان ينبغي أن نملك نقاطًا أكثر!

روبن أموريم، مدرب ميلان، يتحدث إلى الصحافة بعد المباراة أمام جنوى في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي.

لماذا يوجد هذا الاختلاف الكبير في الروح بين أوروبا والدوري؟

«التدوير بين اللاعبين ضروري بالنسبة لنا. من الواضح أن مباراة الخميس كانت ضعيفة بالنسبة للاعبين الذين نملكهم: أعتقد أنها مسألة عقلية، وعلينا معالجتها. الطريقة الوحيدة التي أعرفها هي العمل، والتدرب مع اللاعبين، وشرح الأمور وعرض مقاطع الفيديو عليهم، لأن بعض الأمور كانت واضحة جداً لدرجة أنني لست بحاجة إلى شرحها؛ سأكتفي بعرض بعض اللقطات من المباراة وسيفهمون.

هل أنت راضٍ عن الأداء؟

«أنا راضٍ عن التقدم الذي نحققه. نحن نغيّر طريقة لعبنا بالكامل. أصبحنا نستحوذ على الكرة أكثر. نحن نتحكم في المباريات أكثر بالكرة. أعتقد أنه كانت لدينا بعض اللحظات في هذه المباريات، لحظات جيدة حقاً وبثقافة كروية جيدة. أعتقد أننا بعيدون جداً عن المنتج النهائي. أعتقد أننا نفتقر إلى الوقت في الثلث الأخير. نحن نتحكم في الكرة بعيداً عن منطقة جزاء الخصم. وهذه أيضاً نقطة أساسية إذا أردنا أن تتاح لجونزالو راموش فرص أوضح. من الواضح أن الخطأ ليس خطأ جونزالو، بوليسيتش بعيد عن المنطقة. وجونزالو بعيد عن المنطقة. كل هؤلاء اللاعبين يلعبون بعيداً عن المنطقة، لذا يمكنني القول إننا ما زلنا بعيدين جداً عن المنتج النهائي، لأننا ما زلنا نعمل على تطوير تمرير الكرة بشكل جيد، لكننا بعد ذلك نضيّع الكثير من الوقت بها في الثلث الأخير».

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ما رأيك في نهج التحكيم، بما في ذلك تحكيم اليوم؟

«لن أعلّق على ذلك، لأنني أعلم أن الحديث عن الحكام ليس أمراً قد يساعد فريقي. لديكم أعين، ولديكم القنوات، وقد شاهدتم المباراة. يمكنكم الحكم بأنفسكم».

إيه سي ميلان لا يخطئ أبداً في مباراتين متتاليتين...

«ما أشعر به هو أننا، عندما نكون تنافسيين، يصعب هزيمتنا، وعندها نوجّه المباراة نحو أسلوبنا. نضغط للتحكم فيها بالكرة. وعندما نعجز عن المنافسة، نكون تائهين تماماً. إنه فارق كبير، لكنه أمر علينا العمل عليه. لكنني أكرر، تقدّم الفريق والطريقة التي نلعب بها مختلفان تماماً عن بداية الموسم، وأنا راضٍ عن ذلك. كان ينبغي أن نحصل على نقاط أكثر. من الواضح أنني لست سعيداً بالمباراة في أوروبا، ليس بسبب النتيجة فقط، بل بسبب الأداء. النتائج قد تحدث، لكن الأداء بعيد عمّا نريده. ومع ذلك، أعتقد أننا سنكون فريقاً أفضل في المستقبل».