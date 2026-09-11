أموريم يدافع عن ميلان ونفسه: الانتقادات؟ البعض ينتظر خسارتنا!

يخوض ميلان مباراته يوم السبت بعد ظهر اليوم في تمام الساعة السادسة مساءً خارج ملعبه أمام لاتسيو المتصدر، وقد قدّم روبن أموريم معاينة للمباراة في مؤتمره الصحفي، مركّزاً على الانتقادات التي أعقبت مباراة يوفنتوس:





كيف تتعامل مع الانتقادات الموجهة إليك؟





وقال المدرب: "الانتقاد أمر طبيعي. ومن المستحيل أن يكون هناك انتقاد أكثر مما تلقيته في ناديّ السابق (يبتسم). أتذكّر ما قلته لكم: قلت لكم إنني أضع ميلان في المقام الأول وهذا يبقى هدفي. طُلب مني أن أكون مبادراً في الملعب ونحن نريد فعل ذلك. لكن علينا أيضاً أن نأخذ منافسينا بعين الاعتبار: لوتشيانو سباليتي مدرّب جيد جداً. لكن هذا لا يغيّر من نيّتنا التي ستشاهدونها دائماً: لن نفعل أي شيء بالصدفة أبدا".

وأضاف: "بل ربما نكون صارمين أكثر من اللازم. أتفهّم أنه من الصعب عليكم أن تروا مدرّباً شاباً قادماً من الخارج يقول كيف يجب أن تُلعب كرة القدم. هدفنا هو السيطرة، لكن هناك الكثير من المدربين الجيدين مثل سباليتي وفابريجاس الذين سيختبروننا".

وأكمل: "الأمر يحتاج إلى وقت. أعلم أن هناك من كان لا يطيق صبراً حتى نفقد النقاط ليطرح عليّ ذلك السؤال: لو كنا فزنا لاحتفظ الكثيرون بانتقاداتهم وأسئلتهم في جيوبهم لأسبوع آخر. تفوّق عليّ سباليتي، لكن النية موجودة. أحياناً لن يكون ذلك ممكناً، ولن أستطيع دائماً أن أقدّم لكم العرض الذي تريدونه".

واختتم تصريحاته: "بعد مباراة يوفنتوس فتحت عينيّ وأعرف ما الذي يجب أن أتوقعه. قلت للاعبيّ أن يكونوا مثاليين وأن يفوزوا، فالناس لا يطيقون صبراً حتى نتعثّر. آمل أن يسمعوني الآن، فهم يتناولون الغداء ويستمعون إليّ: قلت لهم في الحصة التدريبية الأولى من هذا الأسبوع، علينا أن نكون مثاليين، وأنا سعيد لأنهم ما زالوا يستمعون إلى هذه الكلمات".