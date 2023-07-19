أموال ضائعة في الهواء .. بيكهام يوجه صدمة لعشاق ليونيل ميسي!

أنباء غير سعيدة لجمهور النجم الأرجنتيني

كشف ديفيد بيكهام الشريك في ملكية نادي إنتر ميامي، عن إمكانية تأجيل الظهور الأول للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع الفريق الأمريكي.

ميسي رحل عن باريس سان جيرمان خلال هذا الصيف بعد انتهاء عقده مع النادي الفرنسي، ليقرر الانضمام إلى إنتر ميامي، وكان من المتوقع ظهوره أمام كروز أزول خلال هذا الأسبوع.

ولكن بيكهام قال في حديثه إلى "ESPN Argentina":"لا نعرف إذا كان ليو سيلعب المباراة أم لا، يجب أن يكون جاهزًا قبل العودة للمباريات مرة أخرى".

وأضاف:"علينا القيام بحمايته والتأكد من جاهزيته، لأنه كان في إجازة ووصل لتوه إلى ميامي ويبدو في حالة جيدة، لكن القرار في النهاية يعود له والمدرب تاتا مارتينو".

يذكر أن تذاكر مواجهة إنتر ميامي مع نظيره المكسيكي كروز أزول تم بيعها بالفعل برسوم باهظة للغاية، حيث تترقب الجماهير ظهور ميسي للمرة الأولى مع فريقه الجديد.