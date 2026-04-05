أليكس كروس قد سئم الأمر ويقوم بتصحيح «الأكاذيب» المتداولة حول أياكس

انتقد أليكس كروس بشدة التغطية الإعلامية المتعلقة بنادي أياكس، ولا سيما ما يُنشر عن اللاعبين المعارين. ووفقًا للمدير الفني المنتهية ولايته، الذي سيسلم مهامه إلى جوردي كرويف، فإن الصورة التي يتم رسمها عن الأمور، مثل التواصل بين النادي واللاعبين المعارين، غير صحيحة وسلبية للغاية.

يقول كروس إن تصريحات العديد من اللاعبين المعارين، الذين يزعمون عدم وجود اتصال بينهم وبين أياكس، غير صحيحة. ويؤكد أن التواصل موجود بالفعل، وإن لم يكن دائمًا مثاليًا. يقول المدير الفني المنتهية ولايته في أياكس: "يتم نشر وكتابة الكثير من الأكاذيب".

يوضح المسؤول كيف يمكن لمقابلة واحدة أن تحدث عواقب كبيرة داخل النادي بسرعة. "ثم تنتشر مثل هذه القصة في جميع مجموعات الدردشة، ويتساءل الجميع: كيف يمكن أن يحدث هذا؟" يشرح. وفقًا لكروس، كان بإمكانه في مثل هذه الحالة أن يثبت على الفور أنه كان هناك اتصال بالفعل مع اللاعب المعني.

تم ذكر العديد من الأسماء مؤخرًا، من بينهم جيرالد ألدرز، وتريستان جويجر، وديس يانسي، ونيك فيرشويرن، وأحمتكان كابلان. يُزعم أنهم لم يكونوا على اتصال بأياكس أو كان اتصالهم محدودًا للغاية خلال فترة إعارتهم. ينفي كروس هذه الصورة ويقول إن الأمر يُصوَّر بشكل متطرف.

"أنا لا أقول إن كل شيء يسير على ما يرام. يمكن أن يكون الوضع أفضل، بل ربما يجب أن يكون أفضل، وأنا أقول ذلك بصراحة"، يتابع. "لكن الوضع ليس سلبياً بالدرجة التي يتم تصويره بها الآن، فغالباً ما يكون الأمر مختلفاً."

وفي هذا السياق، يشير كروس إلى اتجاه أوسع نطاقاً يحيط بأياكس. فالنادي يخضع باستمرار للتدقيق، مما يؤدي إلى تضخيم كل تفصيل. "كل ذبابة تصبح فيلاً، فيلاً سلبياً"، على حد تعبير المدير.

كما يرى كروس أن الواقع يختلف عما يُصوَّر غالبًا فيما يتعلق بتوجيه اللاعبين واللاعبين الجدد. ويضرب مثالاً على ذلك بأن هناك بالفعل أشخاصًا داخل النادي يعملون على التوجيه وتطوير المهارات اللغوية وتوفير السكن. «لا تسير الأمور دائمًا على ما يرام، لكن هناك جهود حثيثة لتنظيم ذلك بشكل جيد».

يأمل كروس أن يهدأ الوضع في أياكس قريبًا. "لن يكون الوضع في أياكس هادئًا أبدًا مثلما هو الحال في بي إس في وفيينورد، لكن هذا الضجيج المستمر لا يساعد أياكس على التقدم ويمنعنا من تحقيق أقصى إمكاناتنا دائمًا."