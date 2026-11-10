"لم نحب ما فعله" .. نجم أتلتيكو مدريد ينتقد تصرفات خوليان ألفاريز بسبب برشلونة!

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الجدل مستمر حول اللاعب الأرجنتيني

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صرّح أليكس باينا بأن المطلب العلني الذي أطلقه خوليان ألفاريز بشأن الانتقال تسبب في استياء كبير داخل غرفة ملابس أتلتيكو مدريد.

وكان المهاجم الأرجنتيني قد دفع باتجاه الانتقال إلى برشلونة في الصيف، ما أدى إلى توتر داخلي واستقبال عدائي من جانب الجماهير في ملعب المتروبوليتانو.

مطالب ألفاريز بالرحيل أغضبت زملاءه في أتلتيكو

تسبب نداء ألفاريز العلني بالرحيل عن أتلتيكو في حالة من التوتر الكبير بين زملائه. فقد أبدى الدولي الأرجنتيني رغبة قوية في الحصول على انتقال بعيدًا عن النادي في يونيو، مصرّحًا علنًا بأن الرحيل سيكون الأفضل لجميع الأطراف.

وبرز برشلونة كأبرز المهتمين بالمهاجم الذي يحظى بتقدير كبير. وأكد جوان لابورتا اهتمام النادي الكتالوني في أغسطس، لكن أتلتيكو رفض بحزم الموافقة على البيع خلال قصة صيفية طويلة.

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وأدى فشل الانتقال إلى وضع صعب بالنسبة لألفاريز في العاصمة الإسبانية، إذ واجه تدقيقًا شديدًا من الجماهير وأثار استياء زملائه داخل غرفة الملابس.

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باينا يكشف عن حالة الاستياء في غرفة الملابس

كشف لاعب وسط أتلتيكو باينا الآن بالتفصيل عن كيفية رد فعل الفريق تجاه قصة الانتقال. وفي حديثه إلى Cadena SER مساء الاثنين، اعترف بأن أسلوب ألفاريز العلني تسبب في احتكاك لا داعي له خلف الكواليس.

وأوضح باينا خلال المقابلة الإذاعية: "يبدو الأمر غريبًا بعض الشيء عندما يقول أحد الزملاء علنًا إنه يريد الرحيل. لم يرُق ذلك لنا كثيرًا. أستطيع أن أتفهم أن ينتاب اللاعب بعض الشكوك إذا جاء ناد مثل برشلونة أو ريال مدريد من أجلك، لكن في النهاية، الطريقة التي تصرف بها هي ما أزعجنا حقًا في أتلتيكو."

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إعادة بناء العلاقات في الميتروبوليتانو

في النهاية اعتذر ألفاريز لجماهير أتلتيكو في أكتوبر عقب تصريحاته الصيفية المثيرة للجدل. وبينما خفّت حدة صافرات الاستهجان من جماهير الميتروبوليتانو في بداية الموسم بعض الشيء، لا تزال بعض مظاهر العداء مسموعة بوضوح خلال المباريات. ورغم الغضب الأولي، يؤكد باينا أن الفريق مستعد تمامًا للمضي قدمًا معًا.

وأضاف لاعب الوسط: "كنا لندعمه بغض النظر عما قرر أن يفعله. المهم أنه معنا الآن، ويجب أن نمنحه كل الحب في العالم."

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سيميوني يدعم مهاجمه النجم

كما أن دييجو سيميوني حريص على تجاوز هذا الاضطراب والتركيز بشكل كامل على الموسم الحالي. وفي حديثه خلال مؤتمر صحفي يوم الأحد، صرّح المدرب بأن النادي ينتظر بصبر عودة المهاجم إلى أفضل مستوياته.

وقال سيميوني للصحفيين: "إنه لاعب رائع ونحن نحبه." وسيعتمد المدرب الأرجنتيني بشكل كبير على مهاجمه.