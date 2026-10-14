أليجري قد يعاقب كيفين دي بروينه .. التوتر في نابولي وصل إلى ذروته!

خسر الفريق الإيطالي مساء الثلاثاء، لكن الحديث بعد المباراة تركز بشكل أساسي على العلاقة المتوترة بين النجم والمدرب.

وواجه نابولي صعوبات في أجزاء كبيرة من المباراة أمام فياريال الذي لعب بحماس وبأسلوب هجومي، حيث تقدم فريق أليجري مبكراً، لكنه تعرض في النهاية لهجوم مفاجئ وعاد إلى إيطاليا خاسراً بنتيجة 3-1.

خلال المباراة، كانت التوترات بين دي بروينه وأليجري واضحة للعيان. أراد صانع الألعاب البلجيكي اللعب بالقرب من المرمى الإسباني، في حين أراد المدرب وضعه في دور دفاعي ليشكل خطورة بتمريراته العميقة.

وقد اعترف أليجري عقب المباراة: "في لحظة ما، طلبت منه التراجع إلى الخلف ودفع ماكتوميناي إلى الأمام، لأنه يتمتع بمهارة فنية أكبر، وبذلك يتمكن ماكتوميناي من اللعب في المكان الذي يبرز فيه قوته. لكننا لم نفهم بعضنا البعض".

وكتبت صحيفة«لا جازيتا ديلو سبورت»: "وصل التوتر إلى ذروته. لأنه عندما لا يستجيب حتى القادة للتعليمات، فإنك تضل طريقك بسرعة. وأسفرت مباراة فياريال عن أمسية متوترة مرة أخرى بين ماسيميليانو أليجري وكيفن دي بروينه".

وأضافت الصحيفة: "المدرب والنجم هما الشخصان اللذان كان ينبغي أن يقودا نابولي خلال هذه الفترة الحرجة. لكن بدلاً من ذلك، انقطعت التواصل بينهما تمامًا في اللحظة التي كانت الحاجة إليه أشد ما تكون. كان نابولي رهينة لحماس فياريال ولم يتمكن من شن أي هجوم مضاد يذكر".

حاول أليجري بشدة خلال المباراة أن يوضح لدي بروينه المكان الذي يفضل أن يراه فيه: "لكن كيفين لم يرد، ولم ينظر حتى إلى مدربه. وظل على أرض الملعب يشير بيده ويشتكي، مشيراً إلى مرمى الخصم".

"كان يريد البقاء في موقع متقدم على أرض الملعب، أقرب إلى خط الوسط الهجومي، حيث كان يعتقد على ما يبدو أنه سيتمكن من إحداث تأثير أكبر. لكن بعض القرارات تقع على عاتق المدرب، وليس على عاتق اللاعبين. ولهذا السبب غضب ماكس (لقب أليجري، المحرر)".

وقد تكرر هذا الأمر عدة مرات هذا الموسم، حيث لم يتفق دي بروينه وأليجري على نفس الرأي. وفي نهاية الأسبوع الماضي، بعد الفوز 3-0 على فروزينوني، أوضح أليجري أنه يفضل أن يلعب دي بروينه في دور متراجع. وعندها أقر اللاعب البلجيكي بأنه يفضل عدم القيام بذلك.

وصل أليجري وفريقه صباح الأربعاء إلى نابولي وتوجهوا مباشرةً إلى كاستل فولتورنو، حيث يقع مجمع تدريب نابولي. وهناك يستعد الفريق لمباراة الدوري الإيطالي ضد فينيسيا، التي ستقام بعد ظهر السبت في فينيسيا.

وتتوقع صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت» أن أليجري قد يوجه رسالة واضحة من خلال إبقاء دي بروينه ونجوم كبار آخرين لم يتم ذكر أسمائهم على مقاعد البدلاء. واختتمت الصحيفة الرياضية الوردية قائلة: «في البندقية، سيكون نابولي بحاجة إلى فريق مختلف تمامًا. نهج مختلف».