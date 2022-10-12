أليجري عن مستقبله مع يوفنتوس: أمامنا تحدٍ صعب .. وهذا موقفي من الرحيل!

مدرب يوفنتوس يتحدث عن مستقبله ويُعبر عن غضبه من أداء لاعبي السيدة العجوز.

يعيش يوفنتوس واحدة من أسوأ فتراته خلال السنوات الماضية، لكن يبدو أن ماسيميليانو أليجري المدير الفني للسيدة العجوز مُطمئنًا على مقعده في قيادة الفريق فنيًا.

يوفنتوس خسر أمام مكابي حيفا أمس الثلاثاء في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، بهدفين دون رد.

هزيمة أزمت موقف النادي الإيطالي في عبور دور المجموعات بالإضافة لدخوله في دوامة من النتائج السلبية على الصعيد المحلي والأوروبي، لكن يبدو أن هذا لا ينذر بأي تغيير فني قريب.

ماذا قال أليجري عن مستقبله مع يوفنتوس؟

وأعرب مدرب يوفنتوس في حديثه إلى شبكة "سكاي سبورتس" بعد المباراة عن خيبة أمله من أداء اللاعبين.

وقال المدرب الإيطالي: "من الصعب شرح ذلك، علينا أن نلتزم الصمت ونعمل بجد أكثر من ذي قبل للخروج من هذا الوضع، لقد كان اختبارًا سيئًا للشخصية، يجب أن نبقى في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة الديربي مع تورينو، هذا واجب علينا وعلى الجميع".

وأضاف متحدثًا عن مستقبله مع الفريق: "يجب أن نخجل، الموقف ليس جيدًا، عندما يكون التحدي أكثر صعوبة، فمن الأفضل الخروج منه، لكنني لم أفكر أبدًا في الاستقالة".

يذكر أن يوفنتوس يحتل المركز الثالث في مجموعته بدوري الأبطال حيث فاز مرة وحيدة وخسر ثلاث مرات، بينما في الدوري الإيطالي يتواجد البيانكونيري في المركز الثامن برصيد 13 نقطة.