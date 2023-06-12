ألوان مانشستر سيتي تغزو "أولد ترافورد" وأسطورة يونايتد ينفجر!

تهاني سليم
Old TraffordGetty
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أسطورة مانشستر يونايتد مندهش من أولد ترافورد

أبدى الإنجليزي بول سكولز، أسطورة فريق مانشستر يونايتد، انزعاجه من رؤية ألوان مشابهة لأعلام غريمهم مانشستر سيتي في ملعب أولد ترافورد بعد يوم واحد من تتويجهم بالثلاثية؛ حتى لو كان السبب خيري.

وتوج مانشستر سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا يوم السبت الماضي لأول مرة في تاريخه بعد تغلبه على إنتر في إسطنبول، ليكمل الفريق الثلاثية ويكون أول نادٍ إنجليزي يحقق ذلك بعد مانشستريونايتد في 1999.

أقيمت، يوم أمس الأحد، مباراة خيرية تابعة لليونيسيف بين إنجلترا ومنتخب نجوم العالم على ملعب أولد ترافورد، معقل مانشستر يونايتد.

وأثارت الأعلام التي كانت في مدرجات الملعب غضب بول سكولز لأنها كانت باللونين الأبيض والأزرق، لوني مانشستر سيتي، وهي نفس الألوان التي تستخدمها مؤسسة Soccer Aid، منظمة المباراة، في حملاتها الترويجية.

سكولز كتب في "إستوري" على إنستجرام معبرًا عن غضبه "شخص ما عليه الغضب من كل هذه الأعلام".

ما كتبه بول كان متوافقًا ربما مع حالة الغضب والسخرية التي أثارها المشهد؛ فالجمهور علق بسخرية أن أولد ترافورد بدا وكأنه يحتفل بتتويج غريمه بالثلاثية.

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