كأس العالم - المجموعة 5 Houston Stadium

ستنطلق مباراة ألمانيا ضد كوراساو في 14 يونيو 2026 عند الساعة 12:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و18:00 بتوقيت غرينتش.

كيفية مشاهدة ألمانيا ضد كوراساو باستخدام VPN

إذا كنت تسافر إلى الخارج أو تريد فقط الوصول إلى خدمات البث المعتادة لديك من جزء مختلف من العالم، فقد تصادف قيودًا جغرافية. هنا يأتي دور الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN) لتكون مفيدة.

تتيح لك شبكة VPN، مثل ExpressVPN، إنشاء اتصال آمن ومشفّر عبر الإنترنت. من خلال تغيير موقعك افتراضيًا إلى بلد تُبث فيه المباراة، يمكنك تجاوز قيود الحظر ومشاهدة فريقك المفضل مباشرة. يتم وصف دليل خطوة بخطوة لاحقًا في هذه المقالة، أو يمكنك أيضًا الاطلاع على دليلنا لأفضل شبكات VPN لبث الرياضات.

ألمانيا ضد كوراساو: سياق المباراة

لن تحصل على معركة داود ضد جالوت أكثر من هذه، ولهذا نحب كأس العالم. يلتقي أبطال العالم أربع مرات ألمانيا، المصنفة عاشرة عالميًا، بالوافدين الجدد كوراساو، الذين يُنظر إليهم على أنهم الفريق رقم 83 الأفضل على الكوكب وفقًا للفيفا. من بين جميع الدول الـ48 المتنافسة، فقط نيوزيلندا مصنفة أدنى من كوراساو (85).

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من هم مدرب ألمانيا ولاعبوها الأساسيون؟

يمتلك أبطال العالم أربع مرات ألمانيا تشكيلة مليئة بجودة عالمية من الأمام إلى الخلف، على الرغم من أن الملف العمري لفئة 2026 أصغر قليلًا من الأجيال التي سبقتهم. سيجلب جوشوا كيميش لاعب بايرن ميونخ الخبرة والمعرفة في قاعدة خط الوسط، بينما ستكون التأثيرات الإبداعية والتهديفية لزميله في النادي جمال موسيالا محورية لفرصهم. ويمكن قول الشيء نفسه عن نجم أرسنال كاي هافرتز، الذي يأتي مباشرة بعد التسجيل في نهائي دوري أبطال أوروبا الثاني. سيخوض حارس المرمى الأسطوري مانويل نوير، الذي يبلغ الآن 40 عامًا، ظهوره الوداعي. المدير الفني جوليان ناغلسمان البالغ من العمر 38 عامًا، وهو بالفعل مخضرم نسبيًا في التدريب في هذا العمر، لديه مهمة تشكيل تشكيلة شابة مثيرة وتحويلهم إلى منافسين شرعيين على اللقب.

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من هم مدرب كوراساو ولاعبوها الأساسيون؟

سيُكلَّف المدرب الهولندي الأسطوري ديك أدفوكات بقيادة دولة الجزيرة في ظهورها الأول بكأس العالم. كان جيرفان كاستانير شخصية رئيسية في التأهل، حيث سجل خمس مرات، بينما قدم نجم أستون فيلا السابق لياندرو باكونا ثلاث تمريرات حاسمة. قد يحتاجون إلى الإعداد بعقلية براغماتية في الأمريكتين، ومن المرجح أيضًا أن يكون حارس المرمى إلوي روم رجلًا مشغولًا. وقد يثير نجم مان يونايتد السابق تاهيث تشونغ أيضًا بعض المتاعب.

تشكيلة ألمانيا

حراس المرمى: أوليفر باومان (هوفنهايم)، مانويل نوير (بايرن ميونخ)، ألكسندر نوبل (شتوتغارت).

المدافعون: فالديمار أنتون (بوروسيا دورتموند)، ناثانيال براون (آينتراخت فرانكفورت)، جوشوا كيميش (بايرن ميونيخ)، دافيد راوم (آر بي لايبزيغ)، أنطونيو روديغر (ريال مدريد)، نيكو شلوتربيك (بوروسيا دورتموند)، جوناثان تاه (بايرن ميونيخ)، ماليك ثياو (نيوكاسل يونايتد).

لاعبو الوسط: ناديم أميري (ماينز)، ليون غوريتسكا (بايرن ميونيخ)، باسكال غروس (برايتون آند هوف ألبيون)، جيمي ليويلينغ (شتوتغارت)، جمال موسيالا (بايرن ميونيخ)، فيليكس نميتشا (بوروسيا دورتموند)، ألكسندر بافلوفيتش (بايرن ميونيخ)، أنجيلو شتيلر (شتوتغارت)، فلوريان فيرتس (ليفربول).

المهاجمون: ماكسيميليان باير (بوروسيا دورتموند)، كاي هافرتس (أرسنال)، لينارت كارل (بايرن ميونيخ)، ليروي ساني (غلطة سراي)، دينيز أونداف (شتوتغارت)، نيك فولتيماده (نيوكاسل يونايتد).

طريق ألمانيا إلى كأس العالم

كان مسار ألمانيا إلى كأس العالم 2026 عمليًا. بالمنافسة في المجموعة الأولى من تصفيات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حققوا خمسة انتصارات من أصل ستة، وأنهوا المجموعة في الصدارة ليحصلوا على التأهل المباشر.

تشكيلة كوراساو

حراس المرمى: تايريك بوداك (إس سي تيلستار)، تريفور دورنبوش (في في في-فينلو)، إلوي روم (ميامي إف سي).

المدافعون: ريتشدلي بازوير (قونيا سبور)، جوشوا برينيت (قيصري سبور)، روشون فان إيخما (آر كيه سي فالفيك)، شيريل فلورانوس (بي إي سي زفوله)، ديفيرون فونفيل (إن إي سي نايميخن)، يوريين غاري (نادي أبها)، أرماندو أوبيسبو (بي إس في آيندهوفن)، شوراندي سامبو (سبارتا روتردام).

لاعبو الوسط: جونينيو باكونا (إف سي فولندام)، لياندرو باكونا (إغدير)، ليفانو كومينينسيا (إف سي زيورخ)، كيفن فيليدا (إف سي دن بوش)، آر'جاني مارثا (روثرهام يونايتد)، تايريس نوسلين (إس سي تيلستار)، غودفريد روميراتوي (آر كيه سي فالفيك).

المهاجمون: جيريمي أنتونيسه (إيه إي كيفيسيا)، تاهيث تشونغ (شيفيلد يونايتد)، كينجي غورّي (مكابي حيفا)، سونتجه هانسن (ميدلسبره)، جيرفان كاستانير (ترينغانو إف سي)، براندلي كواس (إف سي فولندام)، يورغن لوكاديا (ميامي إف سي)، جييرل مارغاريثا (إس كيه بيفيرين).

طريق كوراساو إلى كأس العالم

صنعت كوراساو التاريخ بالتأهل إلى كأس العالم لكرة القدم 2026 لأول مرة. مع عدد سكان يبلغ حوالي 156,000، أصبحوا رسميًا أصغر دولة على الإطلاق تصل إلى الحدث الأبرز. دخلوا تصفيات الكونكاكاف في الدور الثاني وسيطروا على المجموعة الثالثة، وأنهوا بسجل مثالي 4-0-0 وفارق أهداف +13. في الجولة النهائية من التصفيات، كان عليهم اجتياز مهام صعبة ضد جامايكا وترينيداد & توباغو، لكنهم أنهوا المجموعة دون هزيمة بثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات.

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دليل VPN خطوة بخطوة لمشاهدة ألمانيا ضد كوراساو اليوم

NordVPN

تنزيل وتثبيت : اشترك في ExpressVPN أو خدمة VPN أخرى موثوقة (اطّلع على دليل GOAL هنا) وقم بتنزيل التطبيق على جهازك. الاتصال بخادم : افتح التطبيق واختر موقع خادم حيث تُعرض المباراة (على سبيل المثال، إذا كنت في المملكة المتحدة ولكن تريد مشاهدة بث أمريكي، فاتصل بخادم في الولايات المتحدة). مسح ذاكرة التخزين المؤقت: أحيانًا يحتفظ متصفحك بموقعك القديم. امسح ملفات تعريف الارتباط أو حدّث متصفحك لضمان سريان التغيير. ابدأ البث: اذهب إلى موقع وتطبيق الجهة الناقلة واستمتع بالمباراة.

كيفية المشاهدة على الشاشة الكبيرة

المشاهدة على هاتفك أو حاسوبك المحمول جيدة، لكن الرياضة المباشرة مكانها الشاشة الكبيرة. إليك كيفية تشغيل الـVPN على تلفازك:

أجهزة التلفاز الذكية وFire Stick: معظم أجهزة التلفاز والأجهزة المعتمدة على أندرويد مثل Amazon Fire TV Stick أو Google Chromecast مع Google TV تحتوي على تطبيقات VPN أصلية. ما عليك سوى البحث عن مزود الـVPN الخاص بك في متجر التطبيقات على تلفازك، وتسجيل الدخول، والاتصال تمامًا كما تفعل على هاتفك.

Apple TV وRoku وأجهزة الألعاب : غالبًا لا تدعم هذه الأجهزة تطبيقات VPN مباشرة. أسهل حل بديل هو استخدام Smart DNS (يوجد عادةً في إعدادات حساب الـVPN الخاص بك) أو عكس/إرسال البث من هاتفك أو حاسوبك المحمول المتصل بالـVPN إلى تلفازك.

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