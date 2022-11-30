ألفيش يقود البرازيل .. تغييرات بالجملة قبل لقاء الكاميرون

الإصابات تطارد البرازيل قبل مباراة الكاميرون

يواصل المنتخب البرازيلي استعداداته لمواجهة فريق الكاميرون ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المجموعة السابعة لدور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022.

ويدخل البرازيل المباراة متصدرًا مجموعته برصيد 6 نقاط من انتصارين على حساب صربيا وسويسرا، بينما يحتل الكاميرون المركز الثالث برصيد نقطة.

وتقام المباراة يوم الجمعة القادمة، في تمام الساعة التاسعة مساًء بتوقيت مصر، والعاشرة بتوقيت السعودية على ستاد لوسيل.

ورغم تأهل البرازيل رسميًا لدور الـ16 من منافسات كأس العالم، إلا أن السامبا تريد الفوز على الكاميرون لصدارة المجموعة والتعادل أيضًا يكفي.

وبحسب المعلومات، التي تحصل عليها جول، الواردة من الاتحاد البرازيلي لكرة القدم فإن الفريق بقيادة تيتي سيلعب بتشكيل مختلف وبه بعض التعديلات.

حيث لن يتمكن المدرب من الاعتماد على نيمار ودانيلو، بسبب الإصابة وانضم إليهم أليكس ساندرو، بسبب مشكلة عضلية في الفخذ الأيسر.

وسوف يشارك داني ألفيش أساسيًا كما يحمل شارة القيادة ليسجل حضوره في هذه النسخة من المونديال.