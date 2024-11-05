ألعاب ساحرة ومتعة إضافية في ليلة الديربي .. اظهر حماسك لفريقك واستمتع بتجربة ترفيهية لا تنسى في "كرة قدم القدية"!

ليس عشاق كرة القدم فقط، بل الجمهور السعودي كافة، كان على موعد مع تجربة استثنائية وفريدة في فعاليات القدية الترفيهية "Super Kick"، وذلك على هامش ديربي الرياض المثير بين النصر والهلال، مساء الجمعة في دوري روشن للمحترفين.

وقدمت "القدية" في منطقة المشجعين المعدة خصيصًا للديربي، تجربة Super Kick الترفيهية للحضور، والتي حملت الكثير من المتعة الإضافية المصاحبة لأجواء كرة القدم، حيث يمكنك إظهار انتماءك للنصر أو الهلال والاستمتاع أيضًا بألعاب مستوحاة من أجواء كرة القدم وعكست حماس جماهير الفريقين.

وتستهدف هذه التجربة، خلق شعور بالمرح والوحدة بين المشجعين وفرصة قوية للترويج لمشروع القدية في نفوس المشجعين، وخصوصًا الأطفال من خلال الاستمتاع بهذه الفعاليات، مما يحولهم إلى زوار دائمين للقدية في المستقبل القريب.

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وكان متاحًا للحضور من جمهور الديربي، إظهار حماسهم في ألعاب كرة القدم على أرض الواقع، حيث يمكن لكل منهم إخراج البطل الذي بداخله من خلال خوض تحدي أقوى ركلة بالكرة، من أجل تدمير خصمك الذي يقف على الجانب الآخر بنهاية النفق مع مؤثرات صوتية وضوئية مبهرة.

وبمجرد ركل الكرة بأقصى قوة، يلتقط رادار السرعة سرعة الكرة ويحصل على الرقم الذي حققته، وكلما كانت النتيجة أعلى، كانت الجائزة أفضل!

اللعبة الثانية، هي كرة القدم المصغرة "ميني فوتبول"، حيث تقوم على وضع 3 حفر صعبة، كل منها تمثّل وجهة مختلفة في مدينة "القدية"، الأولى هي حفرة قطار الملاهي "فالكون"، والثانية عبارة عن موجة لراكب الأمواج، والثالثة هي مرمى في ملعب كرة القدم، وما عليك إلا أن تمرر كرة القدم الخاصة بك بشكل مثالي نحو الحفر الثلاث للفوز بجائزة قيمة.

التجربة الثالثة، ليست لعبة بالمعنى المعروف، لكنها فرصة ساحرة ومختلفة لالتقاط صورة شخصية في القدية، والاحتفاظ بذكرى لا تنسى من هذه الليلة الاستثنائية.

وتوفر في منطقة المشجعين، مرآة الواقع التي تمنح للمشجع فرصة التقاط صورة وكأنه في قلب الحدث بالقدية، حيث يدخل المشجع في غرفة الصور بينما تتيح له التكنولوجيا الساحرة التقاط صورة واقعية في القدية، ومن ثم مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي لإظهار مدى القرب من الحدث.

وأخيرًا، هناك تجربة رائعة للكبار والأطفال من عشاق الرسم والتلوين، من خلال تلوين حائط كبير في منطقة المشجعين يحمل شعار (PLAY - LIFE)، حيث تستهدف الفعالية إرضاء جميع الحضور بمختلف توجهاتهم واهتماماتهم الرياضية والفنية أيضًا.

وحظي الجمهور الذي حضر الفعاليات على هامش ديربي الرياض بين النصر والهلال، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل جانب، بأجواء تفاعلية مدهشة ومميزة، واستمتعوا بتجربة فريدة من نوعها، بين متابعة المباراة المثيرة والاستمتاع بفعاليات القدية الترفيهية الفريدة من نوعها.