ألبرتو موليرو | "بيدري الجديد" قائد فياريال إلى دوري أبطال أوروبا

لسنوات طويلة، أُطلق على ألبرتو موليرو (22 عامًا) لقب «بيدري الجديد» في إسبانيا. ورغم فخره بهذا اللقب، فإنه يتوق بشدة إلى صنع اسم لنفسه. وفي هذا الموسم، لم يتفوق عليه في عدد الأهداف المسجلة في الدوري الإسباني سوى لامين يامال من بين اللاعبين الذين تقل أعمارهم عن 24 عامًا.

يقف رونالد كومان بارتياح أمام مقاعد البدلاء بينما يستمتع برشلونة بأمسية مريحة ضد فياريال. بعد 45 دقيقة، وضع هدفان من أنسو فاتي و(بالطبع) هدف ليونيل ميسي الكتالونيين في المقدمة بنتيجة 4-0. في الشوط الثاني، يلقى نظرة على بعض لاعبيه الاحتياطيين الذين يقومون بالإحماء.

ومن بينهم شاب نحيل يبلغ من العمر 17 عاماً: بيدري. أشار كومان إليه: حان وقت ظهوره الأول. بعد ذلك، دخل الشاب بهدوء ولكن بثقة إلى التشكيلة الأساسية. لم يكن ذلك مفاجأة لكومان. قال كومان مؤخراً لشبكة ESPN: "أراد برشلونة في البداية إعارته، ولكن بعد جلستين تدريبيتين فقط شعرت حقاً: إنه رائع!".

وأتبع: "كان ميسي موجودًا بالطبع، ومرر الكرة إليه مباشرة. لو لعب ميسي مع شخص لا يقدّره، لتجاهله. لكنه اختار بيدري؛ كان هناك تواصل فوري بينهما."

من الواضح أن المقارنة ببيدري ليست بالأمر الهين. قال موليرو لوكالة EFE: "منذ أن انطلقت في كرة القدم الاحترافية، تمت مقارنتي به كثيرًا."

"لست متأكدًا مما إذا كان ذلك بسبب تشابهنا في المظهر — لأننا نشترك بالفعل في بعض أوجه التشابه — لكنني فخور بمقارنتي ببدري." إن أوجه التشابه مذهلة بالفعل: كلاهما يرتدي تسريحة شعر قصيرة من الخلف وطولهما متقارب تقريبًا. والأهم من ذلك، كلاهما نشأ في تينيريفي واكتشفهما نادي UD Las Palmas كلاعبين شباب.

وقد تم صقل مواهبهم في أكاديمية «لا كاسا أماريلا» الشهيرة التابعة للنادي. ولا يزيد عمر بيدري عن موليرو إلا بعشرة أشهر، لكنهما لم يلعبا معاً أبداً في الفريق الأول لـ«لاس بالماس»: فقد كان «برشلونة» قد تعاقد مع بيدري بالفعل بحلول الوقت الذي برز فيه موليرو.

وقد ظهر كلاهما لأول مرة في سن السادسة عشرة فقط، وحصلوا على أول دقائق لعب احترافية تحت قيادة المدرب بيبي ميل. "في ذلك العمر، كان لديهم بالفعل إمكانات هائلة"، يتذكر ميل في مقابلة مع موندو ديبورتيفو. "كان ذلك واضحًا لنا على الفور؛ فقد كانوا يفهمون اللعبة جيدًا".

تشترك أكاديمية "لا كاسا أماريلا" في بعض أوجه التشابه في نهجها مع أكاديمية "لا ماسيا" التابعة لبرشلونة. يقول مانويل رودريجيز، رئيس قسم تطوير الشباب في لاس بالماس: "تبدأ ثقافتنا باللعب في الشوارع، وهو ما يعزز التحكم في الكرة الذي يتمتع به جميع اللاعبين من جزر الكناري". ويعد ديفيد سيلفا وبيدرو أمثلة أخرى مقنعة على صحة هذا الرأي.

Getty Images

أكثر لاعبين مراهقين تسجيلًا للأهداف في موسم الدوري الإسباني الحالي، في صورة واحدة.

مستوحاة من نجاح بيدري، أراد برشلونة جلب موليرو إلى كامب نو أيضًا. لسوء الحظ، بسبب الوضع المالي الحرج للنادي، فشل الانتقال.

"على أرض الملعب، أنا وبيدري مختلفان تمامًا"، يقول موليرو. "كلانا له أسلوبه الخاص في اللعب. سأضطر إلى صنع اسم لنفسي، على الرغم من أن المقارنة رائعة جدًا. إنه لاعب من الطراز العالمي."

ورغم أن كلا اللاعبين يتمتعان بمهارات فنية ممتازة، فإن بيدري هو صانع الألعاب بامتياز — فهو بمثابة «الميترونوم» لبرشلونة، حيث يلمس الكرة أربع مرات على الأقل في كل عملية بناء هجومية. أما موليرو فهو أكثر مباشرة، ويتوغل بشكل متكرر في الثلثالأخير من الملعب، ويقتحم منطقة الجزاء في كثير من الأحيان. وتحت قيادة مدرب فياريال مارسيلينو، يلعب موليرو في الجانب الأيسر من خط وسط تشكيلة 4-4-2.

مارسيلينو سعيد للغاية باللاعب الذي تعاقد معه فياريال الصيف الماضي مقابل أكثر من 15 مليون يورو، في صفقة تغلبت على منافسة نابولي وتشيلسي، اللذين كانا قد راقبوا صانع الألعاب عن كثب.

وكتبت صحيفة "سبورت" الإسبانية خلال الموسم الأول لموليرو في "لا سيراميكا": "اتضح أن هذه هي أفضل 16 مليون يورو أنفقها فياريال على الإطلاق". وكان هذا الثناء مستحقاً، حتى لو استغرق بعض الوقت حتى يستقر.

"كان الأمر صعبًا في البداية، لأنها أيضًا المرة الأولى التي أكون فيها بعيدًا عن المنزل"، يوضح موليرو. بحلول منتصف الموسم، تلاشى هذا الشعور. بحلول ذلك الوقت، كان موليرو قد سجل بالفعل ثمانية أهداف وصنع ثلاثة. "الآن أشعر براحة كبيرة مع زملائي في الفريق".

في نهاية الأسبوع الماضي، لعب موليرو دوراً رئيسياً في حسم فياريال لمقعد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفوزه على ليفانتي. أظهر لاعب الوسط الأيسر براعته عندما استخدم حركة خادعة بجسده بفعالية للتوغل إلى الداخل والحصول على الكرة بقدمه اليمنى على بعد 20 متراً. سدد موليرو تسديدة مفاجئة لكنها كانت في مكانها المثالي.

أعاد هذا الهدف التقدم لفياريال في الدقيقة 70، وواصل فريق مارسيلينو مسيرته ليحول التقدم 2-1 إلى فوز مقنع 5-1 خلال الربع الأخير من المباراة. رفع هذا الهدف رصيد موليرو في الدوري الإسباني إلى عشرة أهداف، وهو أكثر من أي لاعب وسط آخر في الدوري الإسباني هذا الموسم. فقط النجم الصاعد لامين يامال تفوق على هذا الرقم بين اللاعبين دون سن 24 عامًا.

لم يمر أداءه المتميز مرور الكرام: فقد ذكرت صحيفة«ماركا» أن «المنتخب الإسباني يراقب أداءه عن كثب ويخطط لاستدعائه قريبًا». «يقدّر لويس دي لا فوينتي قدراته، ويؤمن بأنه، مع التوجيه الصحيح، يمكن أن يصبح لاعبًا أساسيًا في المنتخب الوطني في المستقبل. وهناك أمر واحد مؤكد: إن "بيدري الجديد" يبذل قصارى جهده ليصنع اسمًا لنفسه».