تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
تذاكر مباريات منتخب قطر في مونديال 2026 لكأس العالم
نيهال أبو زيد

كيفية متابعة أكرم عفيف في كأس العالم 2026: تذاكر منتخب قطر والأسعار والحجز وأكثر

إليكم الطريقة المثالية لتأمين مقاعدكم ومشاهدة النجم القطري أكرم عفيف مباشرة في كأس العالم 2026.

عاد العنابي مجدداً إلى الساحة العالمية الكبرى. بقيادة ساحرهم الأول وأفضل لاعب في آسيا، أكرم عفيف، نجحت قطر في حجز مكانها في مونديال 2026 الذي سيقام في الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك. بعد تألقه الأسطوري في كأس آسيا الأخيرة، تتجه الأنظار الآن نحو عفيف ليرى العالم مهاراته الفائقة على أراضي أمريكا الشمالية.

وقعت قطر في مجموعة مثيرة (المجموعة B) ستجعلها تتنقل بين أجمل مدن القارة، من سان فرانسيسكو إلى فانكوفر وسياتل، مما يمنح الجماهير العربية فرصة ذهبية لمتابعة المنتخب القطري في ملاعب عالمية أيقونية. ومع وصول شعبية عفيف إلى ذروتها، أصبح الحصول على تذاكر مباريات قطر مطلباً أساسياً لعشاق كرة القدم.

يمتلك جول GOAL كافة المعلومات التي تحتاجها، من أحدث مستويات الأسعار إلى خيارات الأسواق الثانوية. لقد تتبعنا أفضل الطرق لضمان مقعدك ومراقبة ملوك آسيا وهم يطاردون المجد العالمي.

متى يلعب منتخب قطر في كأس العالم 2026؟

إليك الجدول المحدث لمباريات منتخب قطر في دور المجموعات، حيث تبدأ الرحلة في كاليفورنيا وتنتهي في سياتل:

التاريخالمباراةالمكانالتذاكر
13 يونيو 2026قطر ضد سويسراملعب ليفي، سان فرانسيسكو، كاليفورنيااحجز تذكرتك
18 يونيو 2026كندا ضد قطرملعب بي سي بليس، فانكوفر، كندااحجز تذكرتك
24 يونيو 2026البوسنة والهرسك ضد قطرملعب لومين فيلد، سياتل، واشنطناحجز تذكرتك

كيفية شراء تذاكر مباريات قطر في مونديال 2026؟

اعتباراً من اليوم، 22 أبريل 2026، دخلنا في مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة (Last-Minute Sales Phase) الرسمية من فيفا. ومع معالجة مئات الملايين من الطلبات في المراحل السابقة، أصبحت التوافرات الأولية محدودة للغاية.

إليك ما تحتاج لمعرفته في لمحة سريعة:

  • مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة: انطلقت هذه المرحلة رسمياً، وهي لا تعتمد على القرعة بل على أسبقية الحجز (First-come, first-served). تمثل هذه الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرة من موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم.
  • سوق إعادة البيع الرسمي من فيفا: المنصة الرسمية لتبادل التذاكر بين المشجعين بأسعار منظمة، وهي وجهة آمنة جداً مع اقتراب موعد البطولة.
  • المنصات الثانوية : تعتبر الخيار الأمثل والسرع للحصول على تذاكر في اللحظات الأخيرة هي المنصات الثانوية مثل StubHub، خاصة للمباريات الكبرى مثل لقاء كندا وقطر. توفر هذه المنصات مرونة عالية في اختيار المقاعد، وننصح دائماً بمراجعة الشروط والأحكام الخاصة بكل موقع لضمان عملية شراء آمنة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباريات قطر؟

تخضع أسعار التذاكر لسياسة التسعير الديناميكي، مما يعني أنها تتقلب بناءً على الملعب، الخصم، ومدى القرب من موعد المباراة. وجود نجم مثل أكرم عفيف في مواجهة منتخب مثل كندا (المستضيف) يرفع الطلب والأسعار بشكل طبيعي.

  • الفئة الثالثة (الأرخص): تقع هذه المقاعد عادة في الطوابق العليا أو خلف المرمى. تبدأ الأسعار الرسمية من حوالي 70 دولاراً، ولكن بسبب الطلب الهائل، تدرج هذه التذاكر حالياً في الأسواق الثانوية بأسعار تتراوح بين 195 و 450 دولاراً.
  • الفئة الثانية: توفر توازناً رائعاً بين السعر والرؤية، وتقع غالباً في الزوايا أو الأقسام المتوسطة. توقع دفع ما بين 500 و 950 دولاراً.
  • الفئة الأولى: تجربة ممتازة على طول خط التماس، توفر أفضل رؤية لمهارات عفيف الساحرة. تتراوح أسعارها بين 1,200 وتتجاوز 3,500 دولار للمباريات رفيعة المستوى.
  • باقات الضيافة (Hospitality): للباحثين عن الرفاهية، تشمل هذه الباقات بوفيهات فاخرة ودخولاً إلى صالات خاصة. تبدأ عادة من 1,500 دولار وقد تصل إلى 15,000 دولار للأجنحة الخاصة في ملاعب مثل لومين فيلد.

أفضل استراتيجية لتوفير المال هي الشراء بمجرد تأكيد خطط سفرك، فالتذاكر الأرخص هي أول ما ينفد، والأسعار نادراً ما تنخفض مع اقتراب ركلة البداية.

كيف تشتري باقات الضيافة لمباريات قطر؟

إذا كنت ترغب في مشاهدة عفيف ورفاقه بأناقة، فهناك عدة مستويات متاحة للضيافة في مونديال 2026:

  • Match Club: المستوى الاقتصادي في باقات الضيافة، يمنحك مقعداً من الفئة الأولى مع وجبات خفيفة ودخول لصالة المشجعين.
  • Match Pavilion: يوفر صالات مكيفة وخدمات طعام راقية، وتبدأ الأسعار عادة من 2,500 دولار للمباراة.
  • The Pearl Lounge: قمة الرفاهية، تتوفر في ملاعب مختارة وتقدم وجبات من 6 أطباق وخدمة كونسيرج مخصصة.

ماذا نتوقع من أكرم عفيف مع منتخب قطر؟

أكرم عفيف هو قلب قطر النابض لأكثر من نصف عقد. سرعته، لمساته الحاسمة، ورؤيته الثاقبة جعلت منه كابوساً للمدافعين في آسيا. المشجعون في أمريكا الشمالية يتطلعون لمشاهدته وهو يقتحم منطقة الجزاء من الجناح الأيسر ليصنع العجب.

في هذه المرحلة من مسيرته، تطور عفيف ليصبح صانع ألعاب متطور، يربط الخطوط بذكاء ويمد المهاجمين بتمريرات سحرية. بالنسبة للجماهير في كندا والولايات المتحدة، ستكون هذه فرصة العمر لمشاهدة أحد أعظم اللاعبين في تاريخ الكرة العربية والآسيوية. ومن المتوقع أن تكون مباريات قطر من الأكثر حيوية وصخباً بفضل الجالية العربية الكبيرة، المليئة بالأعلام والأهازيج التي ستمجد الساحر عفيف.

لا تنتظر حتى اللحظة الأخيرة، احجز مكانك الآن وشجع العنابي في أكبر محفل رياضي على وجه الأرض!

أسئلة الأكثر شيوعًا

الطريقة الأكثر موثوقية لتأمين مقعد الآن هي عبر "القطرية للعطلات"، التي توفر باقات سفر شاملة (طيران، إقامة، وتذاكر). بدلاً من ذلك، يمكنك شراء باقات الضيافة من FIFA (مثل "اتبع فريقي") عبر بوابة FIFA الرسمية. للتذاكر العادية، فرصتك الكبيرة القادمة هي "مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة" في أوائل أبريل 2026.

نعم، بصفتها اتحاداً عضواً مشاركاً (PMA)، تحصل قطر على حصة مخصصة من التذاكر لمشجعيها. كما فتح الاتحاد القطري لكرة القدم (QFA) عملية تسجيل للمواطنين القطريين للانضمام إلى برنامج المشجعين الرسمي. للوصول إلى هذه المقاعد على بوابة FIFA، تأكد من اختيار "قطر" كفريقك المفضل أثناء التسجيل.

نعم، يتطلب FIFA من كل فرد حضور المباراة أن يحمل تذاكر صالحة، بغض النظر عن العمر. الاستثناء الوحيد هو "الرضيع المحمول"، وهو الطفل الذي يبلغ من العمر عامين أو أقل (ولا يتجاوز طوله 86 سم) والذي يمكنه الجلوس في حضن والده. إذا تجاوز طفلك هذه الحدود، يجب أن يكون له مقعده الخاص وتذكرة كاملة الثمن.