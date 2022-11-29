أكثر من مجرد كوميكس .. رونالدو يستعين بمورجان لاحتساب هدف برونو لصالحه!

سر محادثة رونالدو لمورجان عقب مباراة البرتغال

كشفت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، عن إرسال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، رسالة نصية إلى بيرس مورجان اعترضًا على قرار الفيفا بتسجيل هدف البرتغال الأول في مرمى أوروجواي لصالح برونو فرنانديز رغم لمس الدون لها برأسه.

وتأهلت البرتغال إلى دور الـ16 من منافسات بطولة كأس العالم، بعد فوزها على أوروجواي بالجولة الثانية من المجموعة الثامنة بنتيجة 2-0

واعتقد رونالدو أنه افتتح التسجيل بعد تسع دقائق من الشوط الثاني بعد محاولته لمس عرضية فرنانديز، وسارع في الاحتفال ولكن الفيفا فاجئه بعدم احتساب الهدف له.

وكان لقاء رونالدو الأخير مع مورجان، خلال ضيافته في برنامج TalkTV، سبب مباشر في فسخ عقد النجم البرتغالي مع فريقه مانشستر يونايتد.

ويعتبر مورجان، مؤيد صريح لرونالدو على وسائل التواصل الاجتماعي وأكد أن هدف البرتغال الأول في شباك أوروجواي لصالح النجم البرتغالي.

ونشر مورجان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" منشور قال فيه: "رونالدو أكد لي أن رأسه لمس الكرة حتى برونو يوافقه".

وزعم أليكسي لالاس، محلل Fox Sport الحالي، أن رونالدو قد تواصل مع مورجان بينما كان الثنائي معًا.

وقال: "الخبر العاجل هو إن كريستيانو رونالدو لم يسجل رغم مزاعمه بأن رأسه لمست الكرة".

وتابع: "كنت مع بيرس مورجان وقال لي إن كريستيانو أرسل له رسالة نصية من غرفة خلع الملابس قائلاً إنه يعتقد أنها لمست رأسه".

ومنذ مقابلة رونالدو مع مورجان وابتكر المشجعين عبر الإنترنت كوميكس يسخر من الثنائي.

فنشروا صورة سابقة عندما رفض رونالدو المشاركة في فوز يونايتد 2-0 على توتنهام هوتسبر الشهر الماضي ومكتوب عليها: "سأخبر بيرس مورجان".

وتم تعديل رونالدو أيضًا ليرتدي حقيبة ظهر وقبعة وانتهى الأمر بمزحة إلى حقيقة واقعة.