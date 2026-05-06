أكثر من جوائز | كيف تصنع الكرة النسائية تاريخها الجديد؟

في هذه الحلقة الخاصة من YallaGirl Extra، نسلّط الضوء على محطة مفصلية في مسيرة كرة القدم النسائية السعودية مع انطلاق النسخة الأولى من جوائز الكرة النسائية السعودية المقدمة من روشن. نتحدث عن رحلة التطور الحقيقي للعبة خلال السنوات الأخيرة، من تأسيس الدوري والمنتخبات إلى صناعة النجمات وبناء مجتمع يؤمن بأهمية دعم وتمكين المرأة في الرياضة. كما نستضيف نخبة من الأسماء المؤثرة في المشهد الكروي النسائي لمناقشة أهمية الاعتراف والجوائز، وتأثير الإعلام والشراكات طويلة المدى في صناعة مستقبل أكثر إشراقاً لكرة القدم النسائية في المملكة. هذه الحلقة ليست مجرد احتفال… بل توثيق لبداية فصل جديد.