أفضل 15 هدفًا في تاريخ نهائيات كأس العالم لكرة القدم

ركلة رونالدينيو الحرة ضد إنجلترا (2002)

"""

اسأل أي مشجع لإنجلترا وسيقول لك إن هذا كان محض صدفة. اسأل أي مشجع للبرازيل، وسيقول لك إن رونالدينيو كان يقصدها. اسأل رونالدينيو، وهو يقول إنها كانت "بالتأكيد" تسديدة.

في ربع نهائي مع ربما أفضل منتخب إنجلترا في جيل، تأخر السيليساو 1-0 بفضل هدف مايكل أوين المبكر، لكن ريفالدو عادل النتيجة وفي الشوط الثاني، حصلت البرازيل على ركلة حرة في الدقيقة 50، من حوالي 40 ياردة، ووقف رونالدينيو فوقها.

قليلون كانوا ليتوقعوا منه أن يسدد، لكنه يصر أنه فعل، وترك ديفيد سيمان، في المرمى، ثابتًا تمامًا في مكانه بينما طارت الكرة فوق رأسه، لامست العارضة، وانتهت في شباكه.

ديفيد بيكهام، تيدي شيرينغهام، وداني ميلز - اللاعب الذي ارتكب رونالدينيو لاحقًا خطأ ضده ليتلقى بطاقة حمراء - جميعهم أصروا أنها كانت "صدفة".

يؤكد رونالدينيو: "عندما ضربت الكرة أردت أن أسدد نحو المرمى – لكن ربما ليس بالضبط حيث انتهت الكرة. إذا كنت صادقًا تمامًا، كنت أستهدف الجانب الآخر من الشباك.”

وخلص إلى أن "الهدف هو هدف", وساعد ذلك البرازيل في طريقها إلى المجد، مع بقاء إنجلترا تتساءل عما كان يمكن أن يكون بعد اللعب لأكثر من نصف ساعة ضد 10 رجال.

خاميس رودريغيز ضد أوروغواي (2014)

من النادر جدًا أن يتمكن هدف من أن يمنحك انتقالًا، لكن هذه التسديدة الطائرة الفاخرة من مسافة بعيدة لعبت على الأرجح دورًا في فوز رودريغيز بانتقال إلى ريال مدريد.

نجم كولومبيا أذهل العالم في 2014، مسجلًا هدفًا لا يصدق على الإطلاق من مسافة بعيدة بينما أصبح فريقه مفاجأة البطولة.

في مواجهتهم في دور الـ16 مع أوروغواي، افتتح رودريغيز التسجيل في فوز 2-0 بهدف فاز لاحقًا بجائزة بوشكاش لهدف الموسم العالمي.

""""""

استلم صانع الألعاب الكرة على صدره على بُعد 25 ياردة من المرمى، استدار، وسدد محاولة على المرمى ارتطمت بالعارضة ووجدت طريقها إلى الشباك بطريقة مذهلة بحق.

كان رودريغيز يدير ظهره للمرمى عندما وصلت إليه الكرة، لكن استدارته وإنهاءه المذهلين جمعا بين الرشاقة والقوة، وقدّما لمحة عن موهبة عالمية بحق. سجل مرة أخرى في الشوط الثاني، لكن هذا هو الهدف الذي جعل العالم ينتبه ويلاحظ خاميس رودريغيز.

روبن فان بيرسي ضد إسبانيا (2014)

أفضل ضربة رأس في تاريخ كرة القدم؟

هولندا سحقت إسبانيا تمامًا في واحدة من أكثر مباريات كأس العالم 2014 روعة. تحت إدارة لويس فان خال، اندفع الهولنديون بلا هوادة، وفازوا 5-1، رغم تأخرهم بهدف مبكر من ركلة جزاء تشابي ألونسو.

في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، أرسل دالي بليند كرة بينية مرفوعة ومغامِرة في طريق فان بيرسي، والمهاجم، من داخل منطقة الجزاء بقليل، ألقى بجسده بالكامل نحو الكرة في غطسة بجعة مذهلة، وحقق تلامسًا رائعًا، ووضعها في الزاوية العليا في واحد من أكثر الأهداف إثارة في تاريخ كأس العالم.

سيكمل ثنائيته في الشوط الثاني بينما قدم الهولنديون أداءً مثيرًا أعاد إلى الأذهان أيام مجد كرة القدم الشاملة، ومضت ضربة رأس فان بيرسي لتفوز بجائزة بوشكاش. لم يكن هناك منافس آخر.

توني كروس ضد السويد (2018)

كانت كأس العالم 2018 لألمانيا كارثة. أُقصيت في دور المجموعات، ولم يفز دي مانشافت سوى بمباراة واحدة من مباريات مجموعته، انتصار 2-1 على السويد. بعد أن خسروا أمام المكسيك في مباراتهم الافتتاحية، كانوا يعلمون أنهم بحاجة إلى الفوز للبقاء على مقربة قبل مواجهتهم الأخيرة في المجموعة مع كوريا الجنوبية.

""""""

تأخروا في الدقيقة 32 بهدف أولا تويفونن لكن ماركو رويس عادل النتيجة، قبل أن يُطرد جيروم بواتينغ قبل ثماني دقائق من النهاية.

بدا أن ألمانيا، كما بدا، كانت في طريقها للخروج، لكن في الوقت بدل الضائع، حصلوا على ركلة حرة على الجناح الأيسر. كانت زاوية ضيقة بشكل ملحوظ، لكن معجزة حدثت، إذ حسّن كروس زاويته بطلبه من رويس أن يلمس الكرة له، ثم، بطريقة ما، وجد الزاوية العليا لروبن أولسن.

كانت الساعة قد دقت للتو الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، وكانت ألمانيا بعشرة لاعبين قد منحت نفسها فرصة للتأهل. أن خسروا أمام كوريا الجنوبية ليس حقاً خطأ كروس؛ كانت هذه نهاية مذهلة، هدفاً منح أمة بأكملها أملاً في التقدم. تم إخماده بسرعة، لكن الضوء قد سطع، ولو لفترة وجيزة.

مانويل نيغريتي ضد بلغاريا (1986)

قد لا يكون نيغريتي اسماً مألوفاً كثيراً لمشجعي كرة القدم المعاصرين لكن، في عام 1986، سجل هدفاً فاخراً بحق ضد بلغاريا.

بعد أن استحوذ على الكرة في نصف ملعبه، أرسل تمريرة رائعة إلى الجناح الأيسر، وبدأ انطلاقته. وصل إلى حافة منطقة الجزاء قبل أن تُرسل إبعاد دفاعي عائداً نحو مرمى بلغاريا.

هناك، لعب تمريرة ثنائية رائعة مع خافيير أغيري بعد أن سيطر بذكاء على كرة مرتدة، وعند تلقيه الإعادة المرفوعة، سدد مقصية إلى الزاوية السفلى من حافة منطقة الجزاء.

كانت الكرة على ارتفاع يقارب خمسة أقدام عن الأرض عندما لمسها نيغريتي، إذ أحدث حذاؤه الأيسر تلامساً صافياً أرسل المكسيك في طريقها إلى فوز 2-0. نادراً ما كانت هناك نهايات أكثر أناقة في كأس العالم.

كريستيانو رونالدو ضد إسبانيا (2018)

""""""

ربما لا يكون سجل رونالدو من الركلات الحرة جيدًا كما ينبغي أن يكون. نجم البرتغال يأخذ عدة ركلات حرة كل عام، وبانتظام يسددها إما في الحائط أو فوق العارضة. لكن ضد إسبانيا، في 2018، لم يكن بإمكانه ببساطة أن يخطئ.

بعد أن كان قد سجل بالفعل هدفين، وقف رونالدو فوق كرة ثابتة على بعد 25 ياردة من المرمى في الدقيقة 88، مع تقدم إسبانيا 3-2 في مباراة رائعة في دور المجموعات.

تقدم صاحب الرقم 7، وأرسل تسديدة هابطة ملتفة متعرجة إلى الزاوية العليا، تاركًا دافيد دي خيا ثابتًا في مكانه.

استحضر الهدف إلى الأذهان ركلته الحرة الاستثنائية لمانشستر يونايتد ضد بورتسموث، لكن هذا كان على أعظم مسرح على الإطلاق، ووضع الكرز على قمة واحدة من أروع العروض الفردية التي شهدها كأس العالم على الإطلاق.

في أفضل حالاته، هو لا يُقهر.

بوبي تشارلتون ضد المكسيك (1966)

واحدة من أولى الصواريخ العظيمة في كأس العالم.

كان تشارلتون محور خط وسط إنجلترا بينما فازت الأسود الثلاثة بأول، وحتى الآن، كأس عالم وحيد على أرضها. في دور المجموعات، واجهت إنجلترا مواجهة صعبة مع المكسيك، وفازت 2-0، مع قيام تشارلتون بقيادة فريقه في طريقه إلى فوز معزز للمعنويات.

فاز مارتن بيترز بالكرة في نصف ملعبه ومرر الكرة إلى روجر هانت، الذي بدوره مررها إلى تشارلتون، داخل نصف ملعبه مباشرة، فانطلق. تلا ذلك انطلاقة مراوغة، يمكن تقريبًا وصفها بأنها على طريقة ستيفن جيرارد، إذ اندفع إلى الأمام وفي النهاية، من على بعد 25 ياردة من المرمى، أطلقها.

وجدت تسديدته الزاوية العليا، ضربة مذهلة جعلت ويمبلي يقف على قدميه، وتم تمييز تشارلتون باعتباره ربما أفضل لاعب وسط في العالم في ذلك الوقت. كان سيرفع الكأس عند نهاية البطولة؛ لم يكن يستحق أقل من ذلك.

مايكل أوين ضد الأرجنتين (1998)

""""""

من هدف إنجلترا العظيم إلى آخر. في عام 1998، كان أوين في الثامنة عشرة فقط، وقد وصل حقًا إلى المسرح العالمي ضد الخصوم اللدودين لمنتخب الأسود الثلاثة. بالطبع، كما يدرك أي مشجع للأسود الثلاثة تمامًا، انتهى الأمر بخسارة الأسود الثلاثة للمباراة، حيث طُرد ديفيد بيكهام، وتبع ذلك ألم ركلات الترجيح.

لكن لوهلة مجيدة واحدة، بدا وكأن إنجلترا لديها أفضل لاعب واحد في العالم، وكان مستعدًا لإطلاق الأمة نحو المجد للمرة الأولى منذ 32 عامًا.

لعب بيكهام الكرة إلى الأمام من نصف ملعبه، وسيطر أوين عليها بظاهر قدمه في دائرة الوسط، وتجاوز مراقبه بسهولة، وأسقط كتفه ليتجاوز آخر، ووجد الشباك بتسديدة صاروخية. كارلوس روا في المرمى لم تكن لديه أي فرصة على الإطلاق.

منح الهدف إنجلترا تقدمًا 2-1، وميّز أوين كأفضل لاعب شاب في العالم. واصل الفوز بالكرة الذهبية في حملة رائعة، ولا يزال أصغر لاعب يفعل ذلك على الإطلاق. كانت براعته الفردية في هذه المواجهة بالتأكيد العامل الحاسم.

دينيس بيركامب ضد الأرجنتين (1998)

"دينيس بيركامب! دينيس بيركامب! دينيس بيركامب!" ربما أكثر تعليق أيقوني على هدف في كأس العالم، وكان ذلك مستحقًا أكثر من ذلك، إذ سجل بيركامب هدف الفوز في الدقيقة 90 ضد الأرجنتين في ربع نهائي يخفق له القلب.

أطلق فرانك دي بور كرة طويلة متفائلة إلى الأمام من خط الدفاع، ولم يكتفِ بيركامب بإنزالها بلمسة مخملية، بل مررها بين قدمي مراقبه، وسدد محاولة قوية، وبظاهر قدمه لا أقل، إلى الزاوية البعيدة.

هدف رائع حقًا، تقني، من لاعب رائع حقًا، تقني، ترك المعلق الهولندي يكررها، وهو يصرخ حتى بُح صوته، بالكاد يصدق المهارة الغريبة التي كان قد رآها للتو.

""""""

بثلاث لمسات، كان المهاجم قد مرّر الهولنديين وخلّد اسمه في فولكلور كأس العالم.

جو كول ضد السويد (2006)

أفضل هدف لإنجلترا في كأس العالم؟

في عام 2006، كانت فرصة أخرى لمنتخب الأسود الثلاثة لتمييز جيلهم الذهبي بكأس دولية كبرى. كانوا سيخفقون لكن في دور المجموعات، جعل فعل سحر كامل من كول أي شيء يبدو ممكنًا.

بعد أن تم إبعاد عرضية، سقطت الكرة إلى الجناح المراوغ على بعد حوالي 35 ياردة. وبينما كانت ترتد، استقبلها على صدره، ثم أطلق تسديدة طائرة مذهلة وجدت الزاوية العليا، تقريبًا ضمن أبعاد طابع بريد، بينما تقدم الأسود الثلاثة.

انتهت المباراة بالتعادل 2-2 وكان ذلك كافيًا لتتصدر إنجلترا المجموعة، وأصبح كول فجأة يُنظر إليه كلاعب يجب متابعته على الساحة الدولية.

اتضح أنها كانت لحظة نادرة من التألق أضاءت حملة مخيبة للآمال في ألمانيا.

سعيد العويران ضد بلجيكا (1994)

هذا الهدف من العويران ضد بلجيكا لصالح السعودية في كأس العالم 1994 يمكن أن يُنظر إليه على أنه نسخة مستنسخة من مدخل آخر على وشك أن يتبع في هذه القائمة، لكنه يستحق مدخلاً خاصًا به.

بعد أن جمع الكرة في نصف ملعبه، تجاوز العويران ما لا يقل عن أربعة لاعبين في انطلاقة مذهلة إلى منطقة جزاء الخصم، قبل أن ينهيها ببراعة ليمنح فريقه فوزًا 1-0 في دور المجموعات.

كان يُنظر إليه على أنه مفاجأة كبيرة في ذلك الوقت، حيث وصل السعوديون إلى الأدوار الإقصائية. لا يزال العويران يُنظر إليه كأيقونة لكأس العالم، وبحق، إذ تمكن من تسجيل أحد أفضل الأهداف الفردية في تاريخ البطولة.

لكنه ليس الأفضل تمامًا، رغم ذلك...

إستيبان كامبياسو ضد صربيا والجبل الأسود (2006)

""""""

غالبًا ما يُنظر إلى كرة القدم التيكي-تاكا على أنها مجال بيب غوارديولا، وإسبانيا، وأندية مثل برشلونة. لكن في عام 2006، ربما كان أنقى تقطير لكرة القدم التيكي-تاكا قد أظهرته الأرجنتين، حيث سجل إستيبان كامبياسو أحد أعظم الأهداف التي شهدها كأس العالم على الإطلاق.

استعاد ماكسي رودريغيز الكرة في نصف ملعبه وبدأ حركة تمرير كانت ستشهد احتفاظ الألبيسيليستي بالكرة لمدة تقارب دقيقة من اللعب، مع تحريك الكرة جانبًا وخلفًا وأمامًا، بينما كانوا يسعون لفتح دفاع صربيا والجبل الأسود.

تذبذبت الحركة صعودًا وهبوطًا قبل أن يتبادل خافيير سافيولا وخوان رومان ريكيلمي تمريرات واحد-اثنان، ووجد ريكيلمي كامبياسو، الذي مرر إلى هيرنان كريسبو. الكعب الخلفي اللطيف للمهاجم التقطه لاعب الوسط، الذي أنهى الكرة في الزاوية العليا.

حكم كريسبو؟ “أجمل هدف”.

بعد 24 تمريرة، كانت الأرجنتين قد سجلت ربما أفضل هدف جماعي شهده كأس العالم على الإطلاق، ومضوا للفوز بالمباراة 6-0، حيث بدوا لفترة وجيزة كمرشحين للفوز باللقب كله.

كارلوس ألبرتو ضد إيطاليا (1970)

ربما الهدف الكلاسيكي عبر التاريخ في كأس العالم، تسديدة كارلوس ألبرتو من اللمسة الأولى في نهاية حركة مذهلة. كانت أول بطولة تُبث بالألوان، وأظهرت مدى روعة البرازيل، حيث أسرت أطقمهم الصفراء والزرقاء الزاهية خيال جيل كامل من المشجعين.

في النهائي، شقوا طريقهم بتبختر إلى المجد، متغلبين على إيطاليا 4-1 في النهائي، حيث سجل بيليه وجيرسون وجاييرزينيو جميعًا.

لكن ألبرتو هو من شق طريقه إلى كتب التاريخ، إذ توّج واحدة من أفضل الحركات في تاريخ البطولة.

""""""

بدأ الهجوم ذو التمريرات التسع في نصف ملعب السيليساو نفسه، مما سحب إيطاليا خارج تنظيمها بعد مثلث أنيق، قبل أن يأتي جاييرزينيو من الجهة اليسرى وينجرف إلى الداخل. وجد بيليه، وكان توستاو، مهاجم البرازيل، قد لاحظ انطلاقة ألبرتو من مركز الظهير الأيمن. أشار ووجدَه بيليه.

تسديدة من لمسة واحدة رأت ألبرتو يثني الكرة إلى الزاوية السفلى، إنهاء فخم بعد حركة جعلت العالم يدرك أن البرازيل كانت تقف وحدها، ومن دون منافس، كأفضل فريق على الكوكب.

بنجامين بافارد ضد الأرجنتين (2018)

أحد أكثر الأهداف إمتاعًا من الناحية الجمالية على الإطلاق، وجد بافارد الشباك بطريقة مذهلة بينما لعبت فرنسا والأرجنتين مواجهة إقصائية كلاسيكية فاز بها الديوك 4-3.

سجل بافارد هدف فرنسا الثاني في المباراة، تسديدة جميلة للغاية من حافة منطقة الجزاء، بدا أنها تتحدى قوانين الفيزياء.

بعد عرضية لوكاس ديني التي أُبعدت بشكل غير فعّال من قبل خط دفاع الأرجنتين، جاء بافارد إليها من مركزه كظهير أيمن، وبدا أنه يقطع تسديدته عبر الكرة، بدلًا من خلالها، مرسلًا إياها تدور، بشكل جميل، إلى الزاوية العليا.

هدف مجيد وهدف أظهر أن فرنسا يمكنها ببساطة التسجيل من أي مكان، هكذا كانت الموهبة في الملعب. كانوا فائزين مستحقين لهذا الهدف وحده.

دييغو مارادونا ضد إنجلترا (1986)

ماذا كان يمكن أن يكون غير ذلك؟

""""""

لطالما طغى إلى حدّ ما على انطلاقة مارادونا الفردية الرائعة وإنهائه أمام إنجلترا هدفُه «يد الله»، ويمكن للمرء بالتأكيد أن يفهم السبب، لكن ذلك لا يفعل شيئًا لتقليل جودة تسديدة فردية رائعة، إذ تجاوز مارادونا أربعة لاعبين، ولمس الكرة 11 لمسة في 11 ثانية، قبل أن يضعها من تحت بيتر شيلتون. وقد سُمّي «هدف القرن»، ولا تستطيع GOAL أن تختلف.

غاري لينيكر، الذي كان ضمن فريق «الأسود الثلاثة» الذي خسر في ذلك اليوم، وصفه بأنه «أعظم هدف تم تسجيله على الإطلاق».

وقال: «على أرضية لعب كانت سيئة إلى هذا الحد، فإن القيام بما فعله كان استثنائيًا حقًا.

«كانت المرة الوحيدة في مسيرتي التي شعرت فيها بصدق أنني ينبغي أن أضمّ يديّ وأصفّق لذلك الهدف. كان جزء مني أيضًا محبطًا. لقد كان بالتأكيد أفضل شيء رأيته على الإطلاق على ملعب كرة قدم. إنه أفضل هدف تم تسجيله على الإطلاق».

"""